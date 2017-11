Coupe de France : La Brède et le Stade Bordelais au 8ème tour

La Brède et le Stade Bordelais seront les deux représentants représentants girondins ce mardi au tirage au sort du 8ème tour. L'aventure est en revanche terminée pour Langon et Mérignac-Arlac.

50%, c'est donc le taux de réussite des clubs girondins ce weekend à l'occasion d'un 7ème tour qui marquait l'entrée en lice des clubs de Ligue 2 et qui a vu Quevilly-Rouen, Orléans et Le Havre tomber d'entrée.

Côté girondin, ce sont paradoxalement les deux clubs qui se déplaçaient qui ont décroché leur billet. La Brède a tenu bon à Montauban (0-0) avant de s'imposer à l'issue de la séance des tirs au but (4tab3).

Tarbes "tue" la magie de la coupe

Le Stade Bordelais a aussi fait le job sur la pelouse de l'Aviron Bayonnais. Une victoire (2-0) facilitée par un but inscrit dès la 3ème minute par Clément Janin qui récidivera dans les arrêts de jeu. A la peine dans son championnat, l'équipe d'Alexandre Torres a cette fois-ci fait preuve de maîtrise.

Les Lions 🦁 se qualifient pour le 8eme tour de Coupe de France de Football ⚽️ sur le score de 2-0 !

L’aventure continue ! — Stade Bordelais Foot (@StadeBordelaisF) November 11, 2017

Alexandre Torres : "On a été plus mature que notre adversaire" Copier

Pas de surprise non plus samedi à Langon, éliminé par l'US Colomiers (0-1) à l'issue d'une rencontre où le club du sud-Gironde a pourtant eu sa chance. Une chance que n'a pas eu Mérignac-Arlac, largement dominé dimanche par Tarbes (1-4). Les Pyrénéens ont "tué" la magie de la coupe de France en marquant un but dès la 1ère minute de jeu puis un autre juste avant le retour des vestiaires. Beaucoup trop pour les Ecureuils, promus en N3 cette saison, et qui n'avaient jamais atteint le 7ème tour. Mais leur parcours devraient les aider à grandir selon l'entraîneur Antoine Vergès.

C'est fini pour Le FCE Mérignac Arlac, battu par Tarbes (1-4) au 7ème tour de la @coupedefrance#FBsportpic.twitter.com/s5Cmn4kOE7 — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) November 12, 2017

Antoine Vergès : "Toujours intéressant de voir ce qui se passe au dessus" Copier

Le tirage au sort du 8ème tour de cette 101ème édition aura lieu mardi soir à l'hippodrome de Vincennes. Les matches sont prévus le weekend des 2 et 3 décembre avec comme enjeu, un billet pour 32èmes de finale.