Coupe de France : la clé Descamps, les recrues, les enseignements de la qualification

"Ce qu'il y à retenir ? La qualification et c'est tout." C'est signé Antoine Kombouaré. Le FC Nantes est en effet passé "par la toute petite porte" dixit son entraîneur, dimanche à Epinal, en 16e de finale de la Coupe de France, face à Thaon-les-Vosges, pensionnaire du National 3, le cinquième échelon national . Un match inabouti collectivement, sur un terrain certes compliqué, gras, qui a quelque peu nivelé les niveaux. Pour autant, dans ce marasme vosgien, il y a un homme à retenir : Rémi Descamps.

Descamps au bon endroit, au bon moment

S'il a vécu une soirée plutôt tranquille, c'est même à se demander comment il n'a pas fini transit de froid, le gardien remplaçant a réalisé les bons arrêts au bon moment. Une parade magistrale en seconde période sur un coup de tête du Thaonais Théo Gazagnes, puis lors de la séance des tirs au but, une tentative arrêtée, et un autre qui échoue sur la barre.

Et voilà la doublure d'Alban Lafont grand bonhomme de cette rencontre. "Ce sont des matches piège pour tout le monde", rappelle le gardien des Canaris, "Le froid, le terrain gras, il faut rester concentré un maximum de temps et réussir à faire l'arrêt quand il faut, aujourd'hui cela m'a réussi."

Hadjam remuant, Mollet demande de la patience

Un match qui aura aussi permis de voir les deux nouvelles recrues à l'œuvre . A commencer par Jaouen Hadjam. Très remuant dans son couloir gauche, le jeune latéral arrivé en provenance du Paris FC a eu un apport offensif indéniable, mais il aussi montré des lacunes certaines en défense. A noter également son tir au but remarquablement tiré.

Quant à l'autre recrue Florent Mollet, une prestation prometteuse au milieu, même si ce dernier demande encore du temps : "C'est difficile de juger sur un terrain pareil, mais j'étais bien en jambes, cela faisait un moment que je n'avais pas joué un match officiel. J'ai senti que les adducteurs tiraient à cause de la pelouse, mais rien de grave. On a une équipe qui veut jouer de l'avance, qui veut jouer au foot, donc je suis très heureux d'être ici et de retour en France."

Finie la magie de la Coupe de France et ses terrains bourbiers, Hajdam, Mollet et l'effectif nantais retrouveront en début de semaine les billards de la Jonélière, pour préparer le déplacement de dimanche prochain, à Clermont.