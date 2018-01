On connaît désormais la date de l'affiche entre le SAS Épinal et l'Olympique de Marseille en 16e de finale de Coupe de France.

On ne sait pas encore où se déroulera le 16e de finale de Coupe de France entre le SAS Épinal et l'Olympique de Marseille. En revanche , on sait quand aura lieu cette rencontre. Eurosport, le diffuseur TV a fixé le match au mardi 23 janvier à 21 heures.

COMMUNIQUÉ OFFICIEL : la rencontre qui opposera le SAS à @OM_Officiel en coupe de France se jouera le 23 janvier à 21h. Le rencontre sera diffusé en direct sur Eurosport pic.twitter.com/St6DfyOC4n — SAS Football Epinal (@EpinalFootball) January 11, 2018

Des réunions doivent encore avoir lieu pour savoir si le stade de la Colombiere peut accueillir le match en matière de sécurité.