Coupe de France : la date et l'horaire du match de Vierzon en 16e de finale

A peine le temps de se remettre de leurs émotions que les joueurs du Vierzon FC doivent à nouveau se concentrer. Au lendemain de leur victoire face à Avoine-Chinon, dimanche 8 janvier , et leur qualification historique en 16e de finale de Coupe de France, on connaît la date et l'horaire de leur prochain match.

Les footballeurs vierzonnais se déplaceront le dimanche 22 janvier prochain au stade Massot du Puy-en-Velay, pour un coup d'envoi à 18h30. Le match sera retransmis en direct sur beIn Sports.

Une date imposée par le diffuseur qui chagrine un peu le président du club du Cher, Thierry Pronko : "On avait envisagé avec la ville de Vierzon plusieurs bus avec les jeunes de notre école de foot, mais avec minimum quatre heures de route, en plein hiver, cela risque d'être compliqué".