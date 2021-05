Coupe de France : l'élimination du Montpellier Hérault face au PSG du point de vue supporter

Il n'y avait pas de supporter à la Mosson mercredi 13 avril pour la demi-finale de la coupe de France de football entre Montpellier et Paris. Mais Mika, un fidèle de la Paillade a laissé un place sur son canapé à France Bleu Hérault.

Montpellier n'ira pas en finale de la coupe de France de football. Les joueurs de Michel Der Zakarian se sont inclinés au terme de la séance des tirs au but (2-2 ; 5-6) face au PSG. Une désillusion pour le club de la Paillade. Les supporters ont suivi la rencontre sur France Bleu Hérault depuis chez eux ou à la télévision. Mika nous a ouvert les portes de son domicile pour vivre une rencontre de folie.

"Je ne suis pas bien", reconnaît Mika en allumant la télévision. Le stress gagne ce fidèle supporters du Montpellier Hérault. Plus les minutes passent, plus la température monte : "allez Téji, il ne faut pas les rater ces occasions". L'ouverture du score dès la 10e minute de jeu par Kylian Mbappé viendra mettre un coup au moral. La superbe égalisation de Laborde avant la pause a eu un effet revigorant pour Mika, "oui mon poulet". Les voisins ont apprécié le volume sonore.

Des émotions intenses

La seconde période est une copie conforme de la première. L'international français Mbappé a redonné l'avantage à Paris (50e) avant un contre éclair du Montpellier Hérault avec la réalisation d'Andy Delort (83e). Finalement le MHSC a chuté aux tirs au but. Junior Sambia a raté le sien. "C'est cruel mais on a tout de même repoussé Paris jusqu'à la séance des pénaltys. On reviendra l'an prochain. Le mot de la fin c'est la fierté", conclut Mika.

"Nous sommes fiers"

Reportage avec Mika, supporter du Montpellier Hérault Copier

Revivez les dernières secondes du match

Dans les conditions du direct avec le duo de France Bleu Hérault : Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis.