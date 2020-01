Coupe de France : les supporters de Montpellier dénoncent les conditions du déplacement à Reims

Montpellier, France

Dans un communiqué publié ce vendredi par l'Armata Ultras, les plus fervents supporters pailladins dénoncent de nouvelles mesures, considérées comme des atteintes à leurs libertés, prises par les autorités et par les organisateurs de la rencontre entre Reims Sainte-Anne et le MHSC, ce dimanche (14h15), au Stade Auguste Delaune.

D'abord, les ultras héraultais regrettent que la tribune basse du parcage visiteurs ne leur soit pas ouverte. Le responsable de la sécurité de l'enceinte champenoise aurait d'abord affirmé qu'elle ne pouvait l'être pour moins de 300 personnes, avant de déclarer qu'il s'agissait d'une décision de la préfecture, pour des questions de sécurité.

Ensuite, ils dénoncent le prix de la place qui leur est imposé dans cette tribune, pour un match contre une équipe de R1, la sixième division : 20 euros !

Enfin, ils déplorent et ne comprennent pas la mise en place d'une escorte policière : les supporters du MHSC devront en effet se rendre au péage de Taissy deux heures avant la rencontre, avant d'être conduits au Stade Delaune. Impossible, dans ces conditions, de pouvoir se restaurer en ville ou aux abords du stade alors même qu'aucune animosité ni rivalité n'existe entre les deux clubs.

En fin d'année 2019, une circulaire du ministre de l'intérieur a pourtant ouvert la voie à plus de dialogue et incité les préfets à faire preuve de plus de souplesse dans le cadre des déplacements de supporters.

Communiqué de l'Armata Ultras (1) - Armata Ultras