Coupe de France: la ferveur autour du club d'Hamel qui dispute le 7ème tour ce dimanche

Il n'y avait quasiment aucune chance que cela ne se produise et pourtant! Le tirage au sort pour le 7ème tour de la Coupe de France de football en a décidé ainsi: deux des trois petits poucets de la compétition, qui évoluent tous les trois en Départementale 2 (soit la 10è division) vont s'affronter dimanche. Le club d'Hamel, village de 800 habitants au sud de Douai, vont affronter le club de Salouel, qui se trouve à une 100è de kilomètres de là, juste à côté d'Amiens. Les deux évoluent en D2 et vont donc s'affronter dimanche à 14h au stade Demeny à Douai. Le stade pourra accueillir jusqu'à 1.500 spectateurs.

C'est la 1ère fois de son histoire que l'ESM Hamel atteint le 7ème tour de la Coupe de France, après avoir déjà atteint le 6ème tour en 2018. Un exploit qui fait vibrer tout le village d'Hamel mais bien au-delà. Et cette ferveur touche les footballeurs amateurs, à l'image de leur capitaine Aurélien Seignez: " Je ne vais pas dire qu'on est reconnus dans la rue, ce serait exagéré, mais par des gens qui s'y connaissent un peu en football. Sur Facebook par exemple, je n'arrive plus à répondre tellement j'ai reçu de messages!". Touché aussi, Grégory Damette, qui évolue au poste d'attaquant et qui est agent de production chez Simastock, à Sin-Le-Noble: "En arrivant au travail la semaine dernière, des collègues que je ne connais pas encore m'ont félicité pour le parcours. Et puis la direction a même accepté de me changer de poste, alors que je fais d'habitude les trois-huit. Cela fait un mois et demi qu'ils m'ont laissé le matin pour que je puisse aller m'entraîner le soir!"

Les habitants d'Hamel mais plus largement du Douaisis sont tous derrière l'équipe, à l'image d'Anaïs, une mère de famille spécialement de Bourlon, près de Marquion, à une demi-heure de route de là pour acheter 12 places pour le match: "Il y a toujours autant de supporters, toujours autant de monde, ils viennent avec leurs lumières, et tout! _C'est un petit club mais tout le monde en attend parler!_" A commencer par des deux garçons qui jouent au football au club de Marquion où tout le monde se passionne, paraît-il, aussi pour l'aventure d'Hamel!

Le regret d'affronter un autre petit poucet

Seul regret: le match de dimanche opposera donc le club d'Hamel à un club qui évolue dans la même division. Les footballeurs amateurs d'Hamel auraient aimé rencontré un club de ligue 2 par exemple. Le capitaine Aurélien Seignez le reconnaît: alors que le club a réussi à sortir aux deux tours précédents des clubs de divisions supérieures, ils pourraient nourrir des regrets d'être éliminés dimanche par une équipe qui évolue dans la même division. Si le club devait perdre dimanche, une telle élimination aurait évidemment un goût amer pour les joueurs d'Hamel.

Hamel - Salouel: match à 14h dimanche 14 novembre au stade Demeny à Douai.

