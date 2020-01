Coupe de France - Avec son prêtre, l'ASM Belfort a la foi pour éliminer Montpellier

L'ASM Belfort compte sur ses supporteurs pour viser l'exploit contre Montpellier ce mardi en 8ème de finale de coupe de France. Mais l'un d'entre eux se distingue par une foi inébranlable. Bertrand Sawadogo est prêtre, et footballeur au club. Ses prières portent bonheur. Un fidèle parmi les fidèles.

Bertrand Sawadogo prie avant et pendant les matches de coupe de France de l'ASM Belfort

Belfort, France

Pour créer un nouvel exploit, ce mardi 28 janvier, en 8èmes de finale de coupe de France contre Montpellier (4ème de Ligue 1), les footballeurs de l'ASM Belfort (9èmes de Nationale 2), auront bien besoin du soutien des plus de 4 000 spectateurs attendus au stade Serzian. Dans le public, un supporteur sera même en mission. Bertrand Sawadogo est prêtre à la paroisse Saint-Jean Baptiste de Belfort. Il sera en tribunes pour prêcher la bonne parole. Sa foi porte bonheur aux joueurs de la Cité du Lion dans leur épopée en coupe de France. Il va une fois de plus prier pour que l'ASM Belfort crée un nouvel exploit.

"C'est l'histoire de David contre Goliath" - Bertrand Sawadogo, prêtre et footballeur à l'ASM Belfort en vétérans

Bertrand Sawadogo voit le duel entre l'ASM Belfort et Montpellier comme celui entre David et Goliath © Radio France - Hervé Blanchard

Pour l'étudiant burkinabé, arrivé en 2018 à Belfort, ce choc contre Montpellier lui rappelle un passage biblique. Nous l'avons rencontré ce dimanche, entre deux offices "Comme dans la Bible, c'est l'histoire de David contre Goliath. _Le petit David que nous sommes, nous pouvons battre Goliath, la grande équipe qui arrive"_. Le prêtre-footballeur insiste "Il faut que nos joueurs mouillent le maillot, et nous, nous allons les supporter, prier pour eux, comme si tout dépendait de Dieu, mais à eux déjà de se battre sur le terrain. Sans cela, le foi ne sert à rien".

Bertrand Sawadogo, prêtre-footballeur de l'ASM Belfort, au micro de France Bleu Belfort-Montbéliard Copier

"Je ne prie pas en pensant que c'est de la magie"

Bertrand Sawadogo prie avant, et pendant le match "Je prie à chaque fois que l'on peut marquer un but, _je demande au Seigneur de nous aider à mettre le ballon au fond"_. Le prêtre burkinabé croit réellement en un nouvel exploit des Belfortains "La victoire est à nos portes" dit-il, comme s'il avait déjà été informé par l'au-delà "Non, je n'ai pas cette grâce divine de pouvoir entendre le Seigneur, je ne suis pas un prophète" plaisante l'homme d'église. "Je prie pour que Dieu couronne nos efforts de succès" conclut-il dans un sourire plein d'humanité. Jusqu'à maintenant ses prières ont été entendues, puissent-elles faire quelques heures supplémentaires !

ASM Belfort-Montpellier, 8èmes de finale de la coupe de France. C'est à vivre en direct et en intégralité, dès 18h ce mardi, depuis le stade Serzian, sur France Bleu Belfort-Montbéliard.