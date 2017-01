Coupe de France : La Jeanne d'Arc de Biarritz sur le chemin de l'exploit

A la veille de leur match des 32e de finale de Coupe de France contre le Stade Rennais (L1) les amateurs de la JAB (DH) se sont entraînés une dernière fois au stade Aguiléra. A quelques heures de la première confrontation de son histoire avec une Ligue 1 le club biarrot croit en l'exploit

Les bleus et blancs de la JAB ont délaissé, ce samedi après-midi, leur stade fétiche et champêtre de Saint-Martin pour s’entraîner quelques centaines de mètres plus loin dans l'antre rugbystique du grand voisin, le Biarritz Olympique. Près d'une heure et demi sur le pré des rouge et blanc pour s'acclimater à la pelouse et à la dimension de ce stade mythique. Une pelouse labourée la veille par les forçats de l'ovale mais remise en bon état de jeu en quelques heures par les services municipaux biarrots.

"Ça restera gravé dans nos têtes"

C'est la première fois de son histoire que la Jeanne d'Arc, club de patronage fondé en 1908, affronte une équipe de Ligue 1. Les joueurs, dont la plupart évoluent ensemble à la JAB depuis leur enfance, ont conscience d'écrire ce dimanche une page inoubliable de leur club et de leur propre vie :

Honnêtement, des matchs comme ça, il faut être réalistes, on en fera pas 50 dans notre vie, c'est sûrement le seul. On va essayer de se faire plaisir sur le terrain. Ça restera gravé dans nos têtes. C'est quelque chose d'extraordinaire - Mario Aguirre, milieu de terrain

Une confrontation dont ils ont longtemps rêvé. En 2003, lors de la précédente épopée de la JAB en Coupe de France, les biarrots avaient été éliminés en 32e de finale, déjà, par un club breton. Mais Plabennec n'évoluait alors qu'en CFA2 soit 2 niveaux au-dessus des biarrots. Alors quand Rennes, équipe de Ligue 1, est sorti du chapeau lors du tirage au sort, le club house du stade Saint-Martin a explosé

"On a pas préparé les joueurs à un spectacle de football"

Mais les bleus et blancs n'ont pas l'intention d'être spectateurs de ce match de rêve pour eux. L'admiration, ils se sont promis de la laisser aux vestiaires, pour se battre jusqu'au bout et ne surtout rien regretter

On sait très bien que ça va être très très compliqué, on a 6 divisions d'écart (...) Après tout peut se passer, nous on a pas préparé les joueurs à un spectacle de football, on les a préparés à un match qu'il faut gagner - Nicolas Bascazeaux, entraineur de la JAB

Tout le stade sera derrière nous, pourquoi pas le ballon

Et les joueurs biarrots y croient en cette impossible exploit d'éliminer une Ligue 1, ce que seuls 3 clubs de 6e division ont réalisé en 100 ans d’existence de la Coupe de France

On va gagner, y a pas de soucis, comptez sur nous... (rires) Non je suis prétentieux là, je rigoles... mais chaque minute où on prend pas de but, c'est espérer, espérer, espérer, et pourquoi pas avoir un petit peu de chance, un pénalty, un carton rouge chez eux, n'importe quoi. Tout le stade sera derrière nous, donc pourquoi pas le ballon ? - Damien Latuille, capitaine de la JAB

"On s'attend à un scénario typique de coupe"

Mais les Rennais savent à quoi s'attendre pour ce match de reprise après la trêve des confiseurs. Sévèrement battus par Monaco en Coupe de la Ligue (7-0), un peu moins fringants ces dernières semaines en championnat (série en cours de 3 matchs sans victoire), les hommes de Christian Gourcuff, qui aligne sa meilleure équipe du moment, se méfient. Ils ont étudié le jeu des biarrots comme pour n'importe quel adversaire :

Je ne dis pas qu'on va jouer contre le PSG (prochain adversaire en L1, ndlr) comme contre Biarritz (...) maintenant évidemment on s'attend à un scénario typique de coupe face à une équipe qui va jouer le match de l'année. On a beaucoup d'éléments sur cette équipe qu'on a pas sous-estimée, on est allé les voir, on a collecté pas mal de renseignements - Christian Gourcuff, entraîneur du Stade Rennais

La Jeanne d'Arc aura tout de même pour elle son indéfectible kop, ses supporters pour la plupart anciens joueurs du club qui portent haut le sens de la fête. Tout au long de la semaine ils ont mis la main à la pâte avec la centaine de bénévoles, pour mettre les petits plats dans les grands, et aider leur club habitué à jouer devant 50 personnes et à ne pas faire payer l'entrée, à transformer Aguiléra en bleu et blanc

Les réceptifs du stade Aguiléra, antre des rouge et blancs du BO, vêtus du bleu et blanc... de la JAB - Page Facebook de la JA Biarritz Football

Quand aux supporters, ils ont mis l'ambiance tout au long de la semaine dans les rues de la cossue Biarritz à bord de leur fourgon customisé, histoire de faire monter la ferveur et de remplir Aguiléra. Ce qui devrait être chose faite ce dimanche puisque la veille au soir il ne reste que 300 places en vente

Le fourgon de la JAB customisé par le kop des supporters biarrots pour mettre l'ambiance dans la ville © Radio France - Amaia Cazenave

Le groupe des 18 biarrots

Seule ombre au tableau, le défenseur latéral Jérémy Cottebrune, qui s'est testé samedi à Aguiléra, reste incertain. Le groupe :

Gardiens : Frédéric Gotte • Gautier Suhas

Défenseurs : Xan Ugartemendia • Damien Latuille (c) • Arnaud Aguirre • Vincent Jauniau • Bixente Moutroustéguy

Milieux de terrain : Anthony Benlloch • Mario Aguirre • Hugo Aguirre • Baptiste Jouin • Henri Larroudé

Attaquants : Willy Duventru • Pierre-Philippe Merlou • Kévin Lartigue • Jérémy Cottebrune • Loïc Leroy • Hamilton Beltran