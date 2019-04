Coupe de France : la joie des joueurs et des supporters du Stade Rennais

La fête est belle ! Joueurs, staff et supporters du Stade Rennais sont aux anges après la victoire des Rouge et Noir en finale de la Coupe de France face au PSG ce samedi soir. Le club ramène enfin la Coupe à la maison !

Rennes, France

Des fumigènes et un concert de klaxons dans les rues de Rennes, des supporters en larmes au Stade de France ! Ce samedi soir, les joueurs du Stade Rennais ont réalisé un exploit : soulever la Coupe de France après une belle victoire face au PSG, tenant du titre et champion de France ! Mais le suspense a été de la partie : la rencontre s'est jouée aux tirs au but (6-5) après un match nul, deux buts partout.

Le tour d'honneur des joueurs et du staff du @staderennais au Stade de France après leur exploit face au PSG #CDF#SRFCPSG#FBsportpic.twitter.com/OhQgfJhUkb — FB Armorique (@bleuarmorique) April 27, 2019

Les nerfs de tous les Rennais ont été mis à rude épreuve mais c'est pour mieux savourer cette magnifique victoire ! Le club remporte la troisième Coupe de France de son histoire et se qualifie également pour la Ligue Europa !

"Mes joueurs ont fait un match extraordinaire, magnifique, de courage, d'abnégation !" - Julien Stéphan, l'entraîneur du Stade Rennais

Tous les fans des Rouge et Noir sont invités à célébrer ce succès et à applaudir leurs joueurs ce dimanche à 16h sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. France Bleu Armorique sera là et vous propose une émission spéciale de 15h à 18h.