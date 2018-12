Coupe de France : la Ligue de Bretagne fait (presque) carton plein

La Ligue de Bretagne pouvait espérer, au mieux, huit représentants en 32e de finale de la coupe de France de football. Elle en aura sept. Guingamp et Rennes rejoindront les cinq équipes qualifiés lors du huitième tour, joué ce weekend.

Bretagne, France

Huit clubs bretons reprendront la saison dès le premier weekend de 2019. Les huit club qualifiés pour les 32e de finale de la coupe de France de football.

Honneur à Pontivy

L'emblématique figure du football à Pontivy, Michel Jarnigon, en rêvait avant le tirage au sort. Il a été exaucé. Tous deux en Nationale 3, les deux clubs de cette ville de 14.000 habitants verront les 32e de finale.

Pourtant à la peine en championnat puisqu'il n'a ni gagné de match, ni marqué de but, le Stade Pontivyen a réalisé la performance du weekend en sortant Avranches, club de National, 1-0

Victoire et qualification pour le 32 eme de finale de coupe de France vive le stade p 🙏 que du bonheur 😎🤗 — Stade Pontivyen (@StadePontivyen) December 8, 2018

De son côté, la GSI a du remonter un but pour l'emporter 2-1 à Grand-Quevilly (R1), à côté de Rouen.

Brest passe dans les dernières secondes

Lors des trois dernières éditions, le Stade Brestois avait été éliminé par des équipes hiérarchiquement inférieures. On craignait le piège pour ce match à Vannes (N2), d'autant que Brest a joué à dix dès le milieu de la première période. Il s'en sort finalement grâce à un penalty dans les dernières secondes, et une victoire 3-2.

Concarneau qualifié sans briller

Qui dit coupe de France, dit évidemment Concarneau. L'US Concarnoise garde une chance de participer à un cinquième seizième de finale en l'espace de six ans. Elle a pourtant souffert pour écarter Saint-Malo (N2, 2-0), tombeur de Lorient au tour précédent. Les Thoniers ont marqué dans le premier quart-d'heure (un joli lob de Sinquin) et dans le dernier (par Damessy). Entre temps, Les Malouins n'ont pas saisi l'occasion de revenir dans le match, malgré quelques occasions franches.

Et les autres ...

Lors du tirage au sort, lundi soir, ces clubs rejoindront Guingamp et Rennes (Ligue 1), ainsi que l'AS Vitré, vainqueur d'un des trois derbys bretons de ce huitième tour. Les Vitréens (N2) ont sorti La Montagne (2-0) samedi soir.

Seul Lannion ...

Pour réaliser un carton plein, il aurait fallu que le Lannion FC passe. Mais les Trégorois ont été éliminés à Longueau, dans la banlieue d'Amiens (2-1) malgré un avantage de deux divisions. C'est aussi ça la coupe.