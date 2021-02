Coupe de France : la marche était trop haute pour le petit poucet Aire-sur-la-Lys

17 ans après le dernier 32ème de finale du club (défaite 4-0 face à Lyon à Saint-Omer), Aire-sur-la-Lys avait rendez-vous avec son histoire ce dimanche après-midi dans son stade Paul-Nestier. Mais Beauvais emmené par son ancien attaquant de ligue 1 Matthieu Duhamel était trop fort. Le club de l'Oise s'est imposé 4-1 sans beaucoup trembler.

L'OSA est tombé les armes à la main

Même si le match était à huis clos, Aire-sur-la-Lys club de Régionale 2, était emmené par des spectateurs bruyants à l'extérieur du stade, ils étaient montés sur des camions, des échafaudages, des escabeaux pour apercevoir le terrain.

Les spectateurs ont pu apercevoir le match © Radio France - Antoine Barège

Mais les spectateurs ont été douchés par l'ouverture du score contre le cours du jeu de Duhamel pour Beauvais puis un 2ème but dans la foulée d'Haddou sur pénalty. Guilbert suite a un bon mouvement a permis à Aire-sur-la-Lys d'espérer, le score était de 2-1 à la mi-temps.

En 2ème période, Beauvais qui évolue en Nationale 2 (3 divisions d'écart) a marqué trop rapidement et a géré son avantage en s'appuyant sur Duhamel 36 ans qui a ajouté 2 nouveaux buts. "C'est le football au plus haut niveau, chaque erreur se paie cash" déplore le jeune entraîneur de l'OSA Benoît Cordier qui parle néanmoins de "fierté, de super parcours, d'aventure incroyable". L'entraîneur espère "avoir rendu les gens heureux, et avoir honoré au mieux le blason de l'OSA"

3 clubs du Nord-Pas-de-Calais

Avec l'élimination d'Aire-sur-la-Lys, il reste 4 clubs Nordistes en 1/16ème de finale de la coupe de France : Lens, Lille, Valenciennes et Boulogne-sur-Mer