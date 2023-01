Coupe de France : "La pression commence à monter" face à Bastia confie la présidente du Evreux FC

Alors que l'Evreux FC affronte ce samedi 7 janvier, Bastia, pour le premier 32e de finale de la Coupe de France, sa présidente ressent "un peu la pression qui monte". Bénédicte Mombo, invitée de France Bleu Normandie ce vendredi explique qu'il reste beaucoup d'organisation. "Il y a énormément de travail notamment en matière de sécurité par rapport à l'accueil des supporters, par rapport à l'organisation de la billetterie, la réception des partenaires, la retransmission sur beINSPORTS. Il y a beaucoup de choses à faire en espérant qu'on ne va rien oublier." Il reste d'ailleurs des places : la billetterie ouvrira à 11h, samedi matin pour acheter les derniers tickets disponibles. Toutes les places tribunes ont été vendues.

ⓘ Publicité

"Les joueurs d'Evreux sont déterminés"

"Un 32e de finale de la Coupe de France nécessite des infrastructures, et celles d'Evreux ne sont pas homologuées la Fédération Française de football, on n'a pas le nombre de places requises en tribune pour accueillir Bastia", détaille Bénédicte Mombo pour expliquer pourquoi ce duel face à Bastia se joue à Pacy-sur-Eure et non pas à Evreux. Bastia, un club historique salue sportivement la patronne de l'EFC, qui a déjà repris son championnat. Pour autant, ce n'est pas par pour autant que les Eurois sont impressionnés : "les joueurs de l'EFC sont déterminés, ils s'entraînent, ils donnent tout, ils n'ont pas eu de trêve, ils préparent ce match avec beaucoup d'envie." Son pronostic ? 1-0 pour Evreux. Rendez-vous dès 12h30 sur France Bleu Normandie pour suivre ce duel de Coupe de France.

loading