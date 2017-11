Coupe de France : la Stella Maris de Douarnenez devant 3000 personnes face au FC Lorient

La ville de Douarnenez s'est mise aux couleurs de la Stella Maris. Événement pour ce club de R2 qui reçoit le FC Lorient ce samedi à 14h30. Près de 3000 billets ont été vendus pour l'occasion.

Ils se souviendront sans doute longtemps de ce 7e tour de Coupe de France. "Un moment à vivre à fond, pour ne rien regretter", s'impatiente le capitaine Mickaël Le Bescond. Les Merlus de Mickaël Landreau débarquent à Douarnenez pour une vraie fête du foot. 2800 billets ont trouvé preneur. Le match se jouera à guichets fermés.

"Comment le stade va tenir ?"

"Je suis au club depuis que j'ai six ans. Je n'ai jamais connu 3000 personnes dans le stade. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, comment le stade va tenir ? Nous on veut juste rendre les supporters fiers de nous", explique le coach Tanguy Niox, tout sourire.

La ville s'est mise aux couleurs du club. - Capture d'écran Facebook Stella Maris

"J'avais Landreau sur la couverture de mes livres de foot"

Les joueurs ont hâte d'y être. A l'image du gardien Mathis Henriot, 19 ans. Il va rencontrer une de ses idoles, le coach Lorientais et ancien gardien de but Mickaël Landreau : "Depuis tout petit je le suis. Il était du coin. Sur mes livres de foot, c'est lui sur la couverture. En plus au niveau du gabarit on se ressemble un peu, c'est plus facile pour s'identifier."

Mathis Henriot à l'entraînement. © Radio France - Julien Balidas

Landreau, une star à Douarnenez. Mickaël Le Bescond, le capitaine : "Il a plus de 600 matches de Ligue 1, il a gagné la Coupe de France. C'est un monsieur. Il est connu et reconnu partout. On va essayer de l'accueillir du mieux possible. Nous j'espère qu'on ne va pas trop les regarder. Dans le tunnel ok, mais après ils ont deux bras et deux jambes comme nous. Et la magie de la coupe..."

La Stella pour un exploit historique ? Réponse ce samedi après-midi. Pour tous ces joueurs amateurs, ce sera une grande première que d'affronter une équipe professionnelle.