Coupe de France : la suspension de Fred Dembi (FC Rouen) confirmée en commission d'appel

Rouen, France

Fred Dembi en jouera pas les 16es de finale de la Coupe de France de football avec le FC Rouen contre Angers ce dimanche. La commission d'appel de la FFF a confirmé sa suspension ce vendredi 17 janvier 2020. Dembi avait écopé d'un carton jaune lors du match des 32es contre Metz pour avoir enlevé son maillot en hommage a son ami Nathaël Julan, également footballeur, mort quelques jours avant dans un accident de la route.

Pas de grâce

La commission d'appel n'a pas fait preuve de clémence et confirme la décision annoncée en première instance. Le club rouennais précise que le président du FCR, Fabrice Tardy, et Fred Dembi avait fait le déplacement pour plaider leur cause. Sans succès. Lors des 32es de finale face à Metz, Dembi avait largement apporté sa pierre à l'édifice en inscrivant le premier but rouennais de la rencontre qui s'était terminée sur une victoire 3-0.

La Coupe de France de football en direct

France Bleu Normandie vous fait vivre les 16es de finale de Coupe de France en direct ce week-end :