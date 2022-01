Coupe de France : Erwan Lannuzel, le Basque qui veut envoyer Bergerac vers les sommets

La scène se passe deux heures après la victoire de Bergerac face au FC Metz en 32e de finale de Coupe de France. Erwan Lannuzel est au club-house du stade Gaston-Simounet, il attend le tirage au sort, prévu dans la soirée. Après avoir réalisé le plus grand exploit de l'histoire du club, il pourrait vouloir se reposer, en profiter entre amis ou en famille. Mais non, le jeune (33 ans) entraîneur bergeracois va passer plus d'une heure à parler football avec son capitaine Damien Fachan.

Une légère difficulté à couper peut-être ? "Même là, je suis parti une semaine en vacances, je n'ai pas décroché. Enfin, pas assez aux yeux de ma copine", répond le coach bergeracois, jeudi, à la sortie d'une séance d'entraînement. "Mais je crois que dans ce métier-là, tu ne débranches pas réellement, parce que t'es toujours dans l'anticipation. Je pourrais être réveillé en pleine nuit parce que j'ai une idée. Des fois, il y a des nuits qui sont bonnes, mais il y a des nuits agitées. Ça m'arrive d'aller dormir sur le canapé."

Arrivé cet été de Poitiers

Parmi ses modèles, Sir Alex Ferguson, le légendaire entraîneur de Manchester United, qui a toujours dit privilégier le travail au talent. Une méthode donc, que les joueurs de Bergerac ont découvert depuis cet été, lorsque leur nouvel entraîneur est arrivé en provenance de Poitiers, qui évoluait en N3, une division en-dessous.

"Il réfléchit énormément. Il est très jeu, très tactique", explique son attaquant Hamilton Beltran. Il faut dire que lui ne découvre pas Erwan Lannuzel. Il l'a côtoyé non seulement la saison dernière à Poitiers, mais également à Biarritz et Bayonne, là où les deux hommes ont commencé leur carrière. Au point qu'il se fait chambrer dans le vestiaire par certains qui - au moins en début de saison - l'appelaient "le fils du coach".

Beltran pourra au moins se rassurer en se disant qu'il a des frères. Parce qu'ils sont plusieurs a avoir côtoyé Erwan Lannuzel dans d'autres clubs. Le défenseur central Kevin Mingoua a joué sous ses ordres l'an dernier à Poitiers. Les attaquants Romain Escarpit et Florian Héguiabéhéré l'ont connu à Bayonne, le premier en équipe première, le second avec la réserve. "C'est une force de fidéliser les joueurs. C'est aussi une marque de confiance de leur part et de la mienne", constate Lannuzel. "Je voulais retravailler avec lui", explique Escarpit. J'avais fait trois saisons à Bayonne avec lui. Il permet d'avoir une équipe qui joue bien au ballon".

Une carrière de joueur arrêtée à 22 ans

C'est donc entre Adour et océan Atlantique que démarre l'histoire de ce Basque pur jus, ancien joueur de la JA Biarritz, qui a arrêté sa carrière de joueur à 22 ans, pour s'asseoir sur le banc parce qu'il s'est dit qu'il allait "vivre davantage d'émotions en tant qu'entraîneur qu'en tant que joueur". Le voilà donc entraîneur de la réserve de la JAB, puis de l'équipe première, qu'il fait monter de R2 en R1 (septième à sixième division).

Et puis, le voisin bayonnais l'appelle, d'abord pour être adjoint, puis entraîneur principal (de 2017 à 2020) en National 3. Avec notamment un 32e de finale de Coupe de France perdu contre Nantes, qui lui a fait bizarre. "On est entré dans un stade plein qui chantait la "Peña Baiona". En tant que Biarrot pur jus, c'était dur. J'avais aussi demandé à ce que le staff s'habille en noir pour ne pas porter de ciel et blanc. Mais bon, quand je suis dans un club, j'y suis à fond."

Erwan Lannuzel au milieu de ses joueurs à l'entrainement. © Radio France - Thomas Coignac

Après le Pays Basque, le Stade Poitevin toujours en National 3. Une saison (2020/2021) complétement gâchée par le Covid, et interrompue au bout de 10 matchs. A la fin de celle-ci, au bout de son contrat d'un an, il monte donc en grade, en National 2, à Bergerac. "Il y avait une envie d'aller passer des étapes, mais c'est le destin. Ce sont des opportunités qui sont arrivées". Et qui sont parfaitement cohérentes avec le projet de Bergerac d'être un club vraiment néo-aquitain.

Et depuis l'histoire est belle. Depuis le début de la saison, le Bergerac de Lannuzel est leader de sa poule de National 2, en pole positon pour accéder au National. En 19 matchs joués toutes compétitions confondues, il a enregistré 13 victoires, deux nuls, trois défaites, plus une qualification en 16e de la Coupe de France, en éliminant un club de Ligue 1 aux tirs au but. Ses joueurs ont inscrit 34 buts, en ont concédé 9. Le tout avec une philosophie de jeu, basée autour d'un "football actif", centré sur les transitions et un gros collectif. "On attaque à 11, on défend à 11" martèle-t-il. Une identité assumée, qui le suit depuis ses débuts. "Si vous regardez un de nos matchs, il ne doit pas être très différent d'un match de Bayonne à l'époque". Un parcours, et des idées qu'il partage avec son adjoint Denis Stinat, ancien joueur professionnel, qu'il a connu à Bayonne. Et sans qui il ne s'imagine pas entraîner.

Je me considère comme quelqu'un de proche des joueurs

Ce qui caractérise le coach bergeracois, c'est aussi son âge (33 ans), lui qui est plus jeune que certains de ses joueurs, comme Paul Maisonneuve ou Samir Bakir. "Je ne suis pas copain, je ne peux pas être copain avec avec les joueurs. Mais par contre, on est deux hommes de 30 balais qui se parlent, donc forcément, il y a des connexions de la vie qui font qu'on se comprend", dit-il. "

Je me considère comme quelqu'un de proche des joueurs. Ils savent qu'ils peuvent venir négocier avec moi sur certaines choses. On essaye de garder la porte ouverte." Une jeunesse et de nouvelles méthodes aussi, comme quand l'entraîneur de football va passer une journée en immersion avec Christophe Urios, le manager des rugbymen de l'Union Bordeaux-Bègles, pour aller chercher "des idées. Certaines que j'ai mises en place le lendemain". Lui qui espère ensuite aller s'inspirer de séances de handball ou de basket n'a peut-être pas fini de surprendre ses joueurs.