Coupe de France : Laval file en 32es de finale et conserve son invincibilité contre Le Mans à domicile

Et Rémy Duterte libéra Le Basser. En huitième position lors de la séance de tirs aux buts, l'ancien boulonnais ne s'attendait pas à ce que le sort du derby du Maine lui appartienne. Le latéral gauche du Stade Lavallois n'a pas tremblé et a envoyé un missile sous la barre du gardien manceau. 7-6 au terme de ces tirs aux buts dans un stade Francis Le Basser longtemps transi de froid.

"_Je ne m'attendais pas à délivrer le peuple lavallois comme ça_, mais voilà, ça a tourné du bon côté et c'est beau. C'est rare qu'on en arrive au huitième tireur. Mais voilà... je me suis préparé quand le cinquième est passé. Je me suis mis dans ma bulle et ça délivre tout le monde à la fin. Tant mieux" souriait le défenseur.

Les scènes de joies de la fin de match étaient à la hauteur du soulagement provoqué par cette victoire contre Le Mans. À l'image de l'entraîneur Olivier Frapolli, qui a traversé à grandes enjambées le terrain pour embrasser ses joueurs au moment du tir au but victorieux. "_Cela faisait longtemps que je n'avais pas couru aussi vite sur un terrain__. J'ai eu peur d'y laisser un ischio-jambier (rires). C'est top. Pendant 90 et même 100 minutes, on garde en soi les émotions. Puis, à la fin, on libère tou_t" reconnaissait le coach mayennais.

Ce derby ne fût pas une partie de plaisir pourtant. Un jeu haché, beaucoup de fautes et pas moins de neuf cartons jaunes distribués et deux cartons rouges. À la 23e minute, sur un coup-franc indirect dans la surface de réparation mancelle, Bryan Goncalves adressait une frappe puissante dans le but. 1-0 Laval. Mais les Tangos ont ensuite perdu le fil du match et ont encaissé un but sur penalty par Donisa juste avant la mi-temps, consécutif à une faute de Baptiste Etcheverria.

L'ouverture du score de Bryan Goncalves à la 23' minute pour le Stade Lavallois contre Le Mans © Radio France - Cyprien Legeay

Le lundi 29 novembre le Stade Lavallois aura les yeux rivés sur le tirage au sort des 32es de finale de la coupe de France, à 19h au Parc des Princes à Paris. Avant de reprendre le chemin du National, son pain quotidien, et un déplacement à Boulogne-sur-Mer le 3 décembre.