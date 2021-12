Le match des 16e de finale de coupe de France entre l'US Chauvigny (N3) et l'Olympique de Marseille (L1) se tiendra le 2 janvier prochain à Limoges, au stade de Beaublanc. Le président chauvinois l'a annoncé ce lundi, au lendemain de la qualification historique des Poitevins face à Chartres.

Coupe de France : le 16e de finale US Chauvigny-Olympique de Marseille se jouera à Limoges

Les supporters de l'US Chauvigny auront près de 130 kms à parcourir pour encourager les sang et or en 16e de finale de la Coupe de France face à l'Olympique de Marseille. Yann Gabillon, le président du club poitevin, a annoncé ce lundi 20 décembre à France Bleu Poitou, que cette rencontre historique pour l'équipe de Nationale 3 aura lieu au stade de Beaublanc à Limoges, le dimanche 2 janvier à 21 heures. L'US Chauvigny et la municipalité de Limoges doivent finaliser le dossier ce mardi.

Le stade de la montée rouge à Châtellerault, qui a accueilli les deux exploits chauvinois contre Le Havre au 8e tour et contre Chartres en 32e de finale, n'est pas homologué pour recevoir un club de Ligue 1.

Le stade de Beaublanc peut recevoir plus de 13.000 spectateurs. Cette enceinte a déjà accueilli l'Olympique de Marseille lors d'un match de coupe de France. En janvier 2020, les amateurs de Trélissac (Dordogne) s'étaient frottés aux Phocéens en 32e de finale de la compétition. L'OM s'était alors imposé aux tirs au but, après un match nul 1-1.

