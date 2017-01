Coupe de France : le 16e de finale face à Lens se jouera bien à Bergerac à Gaston Simounet

Le 16e de finale de la Coupe de France prévu le 31 janvier à 18 heures se disputera bien à Bergerac au stade Gaston Simounet. La commission d’homologation des terrains de la FFF a donné son feu vert après inspection des lieux. Il faudra quand même procéder à quelques aménagements.

C'est une bonne nouvelle pour les Bergeracois et le Périgord. Le 16e de finale de la Coupe de France de football entre Bergerac Périgord Football Club prévu à 18 heures le mardi 31 janvier, se disputera au Stade Gaston Simounet, le stade qui accueille habituellement les rencontres du club de rugby de Bergerac. La commission d'homologation a effectué une visite de contrôle ce mardi matin et a donné son feu vert. Un feu vert assorti de conditions.

Une priorité : éviter les envahissements de la pelouse

Le stade devra adapter le terrain et le transformer en configuration football. Gaston Simounet devra s'équiper de bancs de touche du ballon rond et ils devront être estampillés "Coupe de France", tout comme les bancs qui protègent le staff et les remplaçants. Un grillage devra entourer la pelouse pour éviter les envahissements de terrain et protéger les joueurs.

La commission de la coupe n'aime pas du tout ce comportement qui avait en partie priver Trélissac d'un 1/8 de finale en Dordogne, après l'envahissement l'an passé, le 20 janvier 2016 lors du seizième de finale face à Lille, à Francis Rongiéras. L'USB avait prévu d'installer ce grillage, des travaux mineurs seront à effectuer dans les vestiaires et une zone de presse doit être installée.

4 700 billets mis en vente

4 700 places vont être mises à la vente. D'emblée mille sont réservées aux supporters Lensois. S'il ne les vend pas toutes, le club de foot de Bergerac aura peut-être la possibilité de les vendre à ses supporters. Une pré-vente va débuter aujourd'hui au tabac presse Gambetta à Bergerac. En fin de semaine il y aura aussi un point de vente à Boulazac. Des émissaires du Racing Club de Lens sont déjà venus superviser les joueurs Bergeracois.

Preuve que les sangs et ors ne prennent pas ce match à la légère ! Ce match entre le BPFC et le Racing Club de Lens est bien sûr à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Périgord le mardi 31 janvier à 18h. Nous serons également en tribune avec les supporters.