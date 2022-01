Coupe de France : un match "gravé à jamais dans la tête des Chauvinois", selon le maire Gérard Herbert

Les Sang et Or sont de retour à la maison après leur défaite en 16e de finale de Coupe de France contre l'Olympique de Marseille, ce dimanche soir. La fin d'une épopée historique pour le club, qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Une aventure qui a fortement mobilisé dans la commune de 7.000 habitants, y compris le maire, Gérard Herbert, médecin du club. Il était l'invité de la matinale de France Bleu Poitou, ce lundi 3 janvier.

France Bleu Poitou : Quelques heures après l'élimination, que vous avez vécue de l'intérieur, quel sentiment domine ? La déception ou la fierté d'être arrivé jusqu'en 16e ?

Gérard Herbert "C'est une véritable fierté pour nous. Nous partions avec un sérieux handicap de par la différence de niveau, cinq divisions d'écart, qui plus est contre probablement l'un des meilleurs clubs de France, voire le plus mythique. Ç'a été un rêve et quelque chose d'inoubliable. Non seulement pour les joueurs, mais pour tout le staff et aussi toute la population, puisque je crois que nous avons rempli avec les Chauvinois les plus de la moitié, voire les trois quarts du stade de Limoges et ç'a été une véritable véritable fête."

Ça a été quelque chose de grandiose. C'était vraiment une journée exceptionnelle, dont tout le monde se souviendra. - Gérard Herbert, maire de Chauvigny

Racontez-nous un petit peu cette journée d'hier...

"Alors, c'est une journée extraordinaire. Déjà, ça a commencé à midi. J'avais rendez vous avec les stadiers pour les remercier, ils étaient 250. Il y avait aussi tous les bénévoles des différents clubs de foot de Vienne. Et je tenais à être présent, parce que si nous ne remercions pas tous ces volontaires, tous ces bénévoles, eh bien rien ne pourrait se jouer. Et au fur et à mesure de l'après midi, on a pu s'installer progressivement dans le stade. Les dernières touches d'entretien du terrain, la visite des vestiaires de chaque équipe, etc. Et on sentait la pression monter dès l'ouverture du stade aux supporters. Ça a été quelque chose de grandiose. C'était vraiment une journée exceptionnelle, dont tout le monde se souviendra."

Qu'est ce qui va rester de cette épopée et de ce 16e de finale pour la ville de Chauvigny ?

"On parle de Chauvigny depuis le soir du tirage à Châtellerault, lorsqu'on venait de battre Chartres. Avoir tiré l'Olympique de Marseille, c'était quelque part un rêve. C'est le plus beau tirage que nous pouvions avoir puisque l'OM est troisième au championnat de France. Mais c'est l'équipe mythique, je dirais. C'est la Mecque du football. C'est une rencontre, une préparation qui n'a pas été facile. Ç'a été très mouvementée. La crise sanitaire a beaucoup perturbé et inquiété les bénévoles du club de Chevigny que je tiens à remercier. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis aussi investi parce que je les ai vus dans des moments très compliqués, notamment quand la jauge est passée de 5000 à 8000. On ne savait absolument pas comment tout ça allait se terminer. Et en fait, ça s'est fini par une super belle fête qui restera gravé à jamais dans la tête des Chauvinois."

Retour à la réalité pour l'US Chauvigny avec le championnat de Nationale 3, ce samedi au stade Gilbert Arnault, face au leader, le Stade bordelais.