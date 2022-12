Coupe de France : le 32ème de finale entre l'AF Virois et Nantes aura bien lieu au stade d'Ornano

Le stade Michel d'Ornano accueillera un 32ème de finale de Coupe de France. L'AF Virois a annoncé ce mercredi 28 décembre avoir trouvé un accord avec le SM Caen pour que le club de N3 puisse recevoir le FC Nantes le 7 janvier prochain. Epilogue d'un long feuilleton après un huitième tour rocambolesque entre Vire et le Stade Malherbe de Caen, avec les deux reports du match , la délocalisation de la rencontre à Caen , puis l'élimination des Caennais sur tapis vert au profit de l'AF Virois .

ⓘ Publicité

Dans son communiqué, l'AF Virois salue les dirigeants du SM Caen : "L'AF Virois est consciente du contexte spécial et des contraintes que cela représente pour le SM Caen (court délai d'organisation, préparation du terrain, réception du FC Girondins de Bordeaux 3 jours plus tard en championnat...). L'AF Virois tient à remercier sincèrement le président Olivier Pickeu et les dirigeants du SM Caen pour leur disponibilité, leur collaboration et leur loyauté."

Un match qui doit permettre à Vire, toujours selon le communiqué, de faire du match contre le FC Nantes, tenant du titre de la compétition "une vraie fête du football".

Le match aura lieu à 18 heures . Les informations pour prendre sa place seront communiquées ultérieurement.