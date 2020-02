Coupe de France : le Belfortain Guillaume Arisi privé de quart de finale contre Rennes

Belfort, France

Le rêve brisé de Guillaume Arisi. Le défenseur central de l'ASM Belfort ne devrait pas jouer le quart de finale de Coupe de France ce mardi contre Rennes à Bonal. Le Belfortain est en effet suspendu pour cette rencontre, conséquence de son expulsion il y a une semaine en championnat de Nationale 2 à Haguenau (défaite 1-0, match en retard).

Le club réfléchit à faire appel

La sanction infligée par la commission de discipline de la FFF est tombée ce jeudi. Le club confirme l'information et dit réfléchir "à faire appel des sanctions", selon le directeur administratif contacté par France Bleu. Si cette sanction est confirmée, Guillaume Arisi serait donc privé du match face à Rennes.

Je serai prêt pour la demi-finale...

"C'est très dur à encaisser sur le moment" a-t-il confié à France Bleu Belfort Montbéliard. "Je savais qu'il y avait un petit risque de prendre plus qu'un match automatique (celui qu'il va purger ce vendredi soir contre Sedan NDLR)".

"Malheureusement le règlement est clair. J'étais sous le coup de plusieurs cartons jaunes, donc ce double avertissement qui a entraîné mon exclusion contre Haguenau m'est fatal". Le défenseur de l'ASM Belfort reste malgré tout positif : "Je serai prêt pour la demi-finale...", glisse-t-il.

Anthony Hacquard suspendu pour 4 matchs

L'ASM Belfort devrait également être privé de son entraîneur pour le match face à Rennes. Anthony Hacquard, exclu face à Montpellier au tour précédent, a écopé lui de quatre matches de suspension. Si là-encore la sanction est confirmée, il ne serait donc pas autorisé à être sur le banc de touche pendant le match. Mais il aurait accès au vestiaire avant, pendant et après la rencontre. Il ne serait pas autorisé non plus à aller dans le vestiaire des arbitres.