Coupe de France : un seul club amateur de Côte-d'Or sera au 7e tour

6e tour de la Coupe de France de football, il ne reste plus qu'un seul club amateur de Côte-d'Or engagé dans la compétition : Saint-Apollinaire, qui évolue en National 3, la 5e division. La saison dernière, Saint-Apollinaire s'était s'était incliné au 7e tour contre le DFCO, à Gaston-Gérard, pour la "Fête des voisins". Le tirage au sort du 7e (et du 8e tour) aura lieu mercredi 19 octobre 2022, à Clairefontaine, à partir de 11h30. Le DFCO, seul club professionnel du département, fera son entrée lors de ce tour, prévu le weekend des 29 et 30 octobre.

Saint-Apollinaire sort vainqueur du derby

La Côte-d'Or était assurée d'avoir un club amateur au 7e tour puisqu'un match opposait deux formations du département. Marsannay, club de Régional 2, accueillait Saint-Apollinaire, qui évolue en National 3. La logique de la hiérarchie a été respectée, puisque les épleumiens se sont imposés 5-0 à l'extérieur.

Pas d'exploit pour Longvic

Le miracle n'a pas eu lieu pour Longvic, pensionnaire de Régional 3 - la 8e division. Le plus petit club côte-d'orien encore engagé dans la compétition s'est incliné à domicile face à Louhans-Cuiseaux, qui joue en N2, soit quatre divisions au dessus. Score final : 6-0 pour le club de Saône-et-Loire.

C'est terminé pour l'USCD

Une seule division séparait l'USCD (R1), l'Union sportive des cheminots dijonnais, de son adversaire pour ce 7e tour, Jura Dolois. Les Dijonnais se sont inclinés samedi, à l'extérieur, sur le score de 6-0.

Le DFCO fait son entrée au prochain tour

En chute libre en Ligue 2, le DFCO, seul club professionnel de Côte-d'Or, peut espérer trouver un nouveau souffle avec la Coupe de France. Les "Rouges" font leur entrée dans la compétition au 7e tour, le weekend des 29 et 30 octobre. Il faudra faire mieux que la saison dernière, lorsque le DFCO avait été éliminé par l'AS Cannes (N3) dès les 32es de finales.