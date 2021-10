Coupe de France : Le Bourny crée la sensation contre Changé, Montenay réalise l'exploit face à Mamers

L'AS Bourny (R1) a réalisé un petit exploit en battant Changé (N3), lors du 4e tour de Coupe de France (2-1). Ils ont été imité par Chantrigné, pensionnaire de D1, qui s'est offert une performance majuscule en battant Mamers (R2) aux tirs au but (2 - 2, (6-5, TAB)).

Le Bourny a écrit l'une des plus belles pages de son histoire lors de ce 4e tour de Coupe de France. Les hommes de Guy-Noël Tapoko se sont offert Changé, pensionnaire de National 3 (2-1). Pourtant, l'affaire était mal embarqué pour la formation de Régional 1 avec l'ouverture du score du Changéen Dimitri Legendre sur penalty.

Mais les locaux ne paniquaient pas et montaient en pression. "En première mi-temps, nous avons un peu souffert et nous avons décidé de passer en 4-3-3 avec deux relayeurs et un attaquant de pointe pour garder les ballons devant. En deuxième période, c'est largement mérité", disait le technicien bournysien après la rencontre.

Ses joueurs allaient en effet marquer par deux fois avec des réalisations d'Amine Benkaddour et de Mohamed Camara. Deux buts qui offraient une victoire logique au Bourny, ce que concédait Bertrand Girard, l'entraineur changéen, qui avouait volontiers que toute son équipe n'avait pas été au niveau.

Le portier du Bourny a réalisé une belle prestation. © Radio France - Cyprien Legeay

Chantrigné réalise un l'exploit

Chantrigné (D1) a réalisé une performance incroyable en emmenant Mamers (R2) aux tirs au but. Et mieux que cela, les Mayennais se sont offerts le droit de voir le 5e tour de la Coupe de France (2 - 2, (6-5, TAB).

Les résultats du 4e tour de Coupe de France en Mayenne :

Lassay (D1) – Voltigeurs Châteaubriant (N2) : 0 - 3

Louverne Sports (R2) – Allonnes JS (R3) : 0 - 0, (3-5, TAB)

Saint-Ouen des Toits (R3) – Saint-Pierre Montrevault (R2) : 3 - 4

JSC Bellevue (R1) – Stade Mayennais (R1) : 0 - 2

Chantrigné (D1) – Mamers (R2) : 2 - 2, (6-5, TAB)

Laval Bourny (R1) – Changé (N3) : 2 - 1

Montenay ASO (D2) – Vertou (N3) : 0 - 4

La Tessoualle (R3) – Château Gontier (R1) : 1 - 4

Azé (D2) – Olympique Saumur (N3) : 0 - 10