Coupe de France, le CAB accueillera Angers en 1/8 de finale

Huitième de finale de la coupe de France, le CAB recevra Angers, pensionnaire de ligue 1. La rencontre devrait se jouer à Ajaccio, le 28 février ou le 1er mars.

Ce sera donc Angers qui se présentera sur la route du CAB en coupe de France. Après la performance réalisée contre Nancy, l’escadron noir se prépare à affronter une autre équipe de ligue 1. Il était difficile d’éviter un club de l’élite pour ce nouveau tour de compétition. Huit de ses représentants sont toujours en course, dont Paris St Germain, le tenant du titre, Monaco, Marseille, Lille, pour ne citer qu’eux. L’affiche proposée aux supporters bastiais et ajacciens est alléchante, et les chances de qualifications avérées. La rencontre se jouera le 28 février ou le 1er mars, vraisembklablement à Ajaccio. D’ailleurs Antoine Emmanuelli, le président du CAB le dit clairement « Ajaccio nous réussit, et je ne vois pas pourquoi on ne recevrait pas Angers à Ajaccio. Sportivement ça nous va bien, et nous avons toujours été bien accueillis ». Cela dit, et qu’importe le terrain, le CAB veut croire en ses chances de qualification. « Atteindre les ¼ de finales de la coupe de France serait pour nous une sacrée performance. Cela serait également une grande première » indique le président bastiais.

Les autres rencontres

Fréjus Saint-Raphaël (CFA) - Auxerre (L2), Bergerac (CFA) - Lille (L1), Quevilly (Nat) - Guingamp (L1), Marseille (L1) - Monaco (L1), Bordeaux (L1) - Lorient (L1), Niort (L2) - Paris SG (L1), Avranches (Nat) - Strasbourg (L2)