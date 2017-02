COUPE DE FRANCE : LE CAB L'A FAIT

Les Cabistes ont franchi l'obstacle lorrain et se qualifient pour les 8e de finale. Victoire 2 à 0 contre Nancy. C'est la deuxième fois de leur histoire.

Exploit donc du CAB hier soir face à Nancy, pensionnaire de Ligue 1, à l'occasion des seizièmes de finale de la coupe de France. Solides et réalistes, les joueurs de Stéphane Rossi ont logiquement obtenu leur billet pour les 8e en dominant l'équipe lorraine (2-0). Un succès bien préparé et deux banderilles plantées à des moments cruciaux de la rencontre. Les Cabistes ont fait mouche en contre, sur leur première occasion, dès la 10e minute, par l'intermédiaire d'Oumar Camara, véritable poison pour la défense nancéenne. Les Lorrains auraient pu égaliser à la demi-heure de jeu, mais la frappe de Mandanne a heurté le poteau droit de Jean Daniel Padovani. L'Escadron noir a souffert quelques minutes en début de seconde période mais Nancy n'a jamais trouvé la solution. Au contraire, c'est Pandor qui sortait de sa boîte à deux minutes de la fin pour parachever de fort belle manière, la victoire bastiaise. Trois ans après leur dernière participation à ce stade de la compétition (à Angers), les Bastiais, qui espèrent recevoir, disputeront un 8e de finale de coupe de France qui auront lieu les 28 février et 1er mars. Leur prochain adversaire sera connu aujourd’hui.C'est un Stéphane Rossi heureux qui a livré ses impressions à l'issue de la rencontre.

Antoine Emmanuelli, le président cabiste s'est dit très fier de cet exploit, tant dans son résultat que dans son contenu.

Pour Romain Beynié, le capitaine de l'Escadron noir, le rêve continue après cette qualification face une équipe de Ligue 1.

Prochain rendez-vous pour le CAB, vendredi 10 février à Chateauroux, mais cette fois en championnat.