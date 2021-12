Coupe de France : le Cannet-Rocheville tombe avec les honneurs face à l'OM

Le Cannet-Rocheville tombe avec les honneurs en 32e de finale de la Coupe de France. Battu 4-1 par l'OM après avoir mené au score pendant près d'une demi-heure au stade Vélodrome.

Au quart de jeu c'est l'attaquant Mike Core qui ouvre le score en allant battre Steve Mandanda entre les jambes (17e / 0-1). Il faut ensuite attendre la fin de la première période pour voir l'OM réagir. De la Fuente file au but et il est fauché dans la surface par Laouhel. Deuxième carton jaune pour le défenseur, expulsé et pénalty transformé par Milik (1-1 / 41e). En seconde période les Olympiens ont profité de leur supériorité numérique pour prendre les devants, à nouveau par Milik, qui s'offrira même un triplé en fin de match. Luis Henrique inscrit lui le 3e but marseillais. Fin de l'aventure pour les Azuréens qui peuvent être fiers de leur parcours.

Le film du match