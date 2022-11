Coupe de France : le Chambéry Savoie Football s'impose face au GFA Rumilly-Vallières

Les Pays de Savoie sont divisés ce samedi soir : le Sud exulte et le Nord regrette. Car c'est bien Chambéry qui s'est qualifié pour les 32ème de finale de la Coupe de France de football en battant 2 à 1 leurs voisins haut-savoyards de Rumilly-Vallières. Le CSF s'est imposé à domicile dans un stade à guichet fermé.

1 100 supporters dont la grande majorité était venue pour les Chambériens, avantage de l'hôte. "Dès qu'il y avait un but, il y a avait du bruit, ça nous poussait", se réjouit Loïc Albrecht, auteur du premier but savoyard. Le défenseur central a d'ailleurs longtemps remercié le public à la fin du match, allant à la rencontre des plus jeunes dans une ambiance survoltée faite de cris et de fumigènes.

Des supporters et des joueurs chambériens motivés comme jamais

Cette ferveur des supporters s'est faite l'écho de la motivation des joueurs savoyards sur le terrain. "Encaisser ce but ça nous a permis de nous réveiller et on mérite la qualification, on mérite la victoire, le public nous a poussés dans nos retranchements", analyse Nikola Volic, attaquant.

Et c'est ça qui a fait la différence pour Stéphane Bernard. Le coach de Rumilly regrette que ses joueurs n'aient pas montré plus de volonté : "Chambéry mérite la qualification, ils ont montré plus de combativité que nous, il n'y a que ça à retenir aujourd'hui".

Tirage au sort des adversaires de Chambéry lundi soir

Le GFA Rumilly-Vallières reste néanmoins leader du championnat de Nationale 3. Stéphane Bernard veut désormais se concentrer sur cette lancée : aucun match de perdu en championnat.

Du côté du CSF, on attend lundi soir. C'est le tirage au sort des 32ème de finale de la Coupe de France avec l'arrivée des club de Ligue 1. "J'espère qu'on va tomber sur une grosse équipe, à la maison de préférence vu le public, il peut se passer de très belles choses encore ici", espère Nikola Volic.