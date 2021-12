Coupe de France: le Clermont Foot a nettement dominé les nîmois de Chemin Bas d'Avignon 4 - 0

Le Clermont Foot a fait parler sa supériorité technique, physique et collective ce samedi après-midi face aux amateurs de Chemins Bas d'Avignon. Les clermontois se sont imposés 4 - 0 face à l'équipe nîmoise qui évolue en R2, l'équivalent de la septième division. Il leur a fallu une demi-heure pour prendre la mesure de leurs adversaires et se qualifier logiquement pour les 16e de finale de la Coupe de France.

Comme prévu, Pascal Gastien avait fait tourner pour cette rencontre, un peu contraint par les blessures mais aussi pour laisser du monde au repos. Seuls quatre des titulaires à Angers la semaine dernière étaient dans la composition de départ: Magnin, Seïdu, Iglesias et Mendy. Les Zedadka, Nsimba, Gastien, Dossou étaient sur le banc, préservés pour le match face à Strasbourg mercredi prochain. L'occasion pour des joueurs peu utilisés, comme Khaoui, Tell, Diaby, Sidibé d'avoir du temps de jeu ou pour certains, comme Kamdem ou Jaby d'avoir une chance en équipe première.

3 - 0 à la mi-temps

Face à eux, des joueurs de Chemin Bas d'Avignon qui rêvaient d'exploit. Ils ont mis une grosse envie pour essayer de combler la différence. Cela a suffit pour tenir le choc pendant une demi-heure. Après un début de match dominé par le Clermont Foot mais sans grosse frayeur pour les amateurs, les nîmois ont fini par céder avant la mi-temps. Un pénalty obtenu par Khaoui et transformé par Tell (32e), un second but deux minutes plus tard pour Khaoui et le troisième sur corner avec Iglesias à la reprise (42e), le match était plié à la mi-temps.

Il restait à gérer intelligemment la seconde période, face à une équipe qui baissait de pied physiquement. Les joueurs de Chemin Bas souffraient, concédaient un nouveau pénalty pour une faute sur Jaby et transformé par Tell (58e). Les clermontois se sont créés quelques occasions supplémentaires, marqué des buts refusés pour hors-jeu et au final attendu tranquillement le coup de sifflet final.

Malheureusement, le match s'est terminé dans une certaine confusion. Le speaker avait déjà dû intervenir pendant la partie pour demander de ne rien jeter sur le terrain ou d'arrêter de viser des joueurs avec un laser. Avant des pétards agricoles, un supporter qui rentre sur le terrain et des CRS au pied de la tribune sud du stade des Costières; le match a été interrompu pendant près d'une dizaine de minutes.

Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France aura lieu ce dimanche soir, avant la dernière rencontre des 32e qui opposera Feignies-Aulnoye (N3) et le Paris SG.