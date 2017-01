Coupe de France : le Clermont Foot défie les Girondins de Bordeaux

Les hommes de Corinne Diacre rêvent de s'offrir une parenthèse enchantée face aux Bordelais lors des 32emes de finale. Les Clermontois avaient échoué dans cette même quête en Coupe de la Ligue contre l'Olympique de Marseille.

Une fois n'est pas coutume, le stade Gabriel Montpied avait fait le plein le 26 octobre dernier. Recevoir l'Olympique de Marseille est toujours un évènement, mais le Clermont Foot avait fini par rendre les armes (2 buts à 1) devant la bande à Rudy Garcia. Cette élimination en 16emes de finale de la Coupe de la Ligue a replongé les hommes de Corinne Diacre dans le quotidien de la Ligue 2.

Mais cette saison, les tirages au sort des coupes nationales sourient aux Clermontois. En tout cas en terme de matches de gala. Cette fois, ce sont les Girondins de Bordeaux qui sont sortis du chapeau et le Montpied les attend de pied ferme. La Coupe de France réserve souvent son lot de surprises. Et si le stade ne sera pas plein, il sera suffisamment garni pour offrir une ambiance digne de l'affiche. Pour ne pas gâcher la fête, la pelouse a été bâchée en milieu de semaine. Pas d'inquiétude à avoir donc sur la tenue du match malgré l'assaut hivernal.

Trop timides en 1ere période contre l'OM

10eme après 19 journées de Ligue 2, le Clermont Foot a donc une nouvelle occasion d'accrocher un gros morceau à son tableau de chasse. Ironie du sort, les Bordelais occupent également la 10eme place de leur championnat. Le capitaine Cédric Avinel estime en tout cas qu'il n'y a pas un gouffre entre les Girondins et son équipe.

C'est la 10eme fois, que le club auvergnat se qualifie pour les 32emes de finale. Mais on se souvient surtout des deux épopées en 1997 (PSG) et en 2005 (OL) qui avaient mené le Clermont Foot jusqu'en quarts de finale. Le palmarès des Girondins pèse évidemment bien plus lourd dans cette compétition (quatre fois vainqueurs de la Coupe de France). Mais à l'heure du coup d'envoi, l'armoire aux trophées n'aura que peu de poids.

Clermont Foot - Girondins de Bordeaux, coup d'envoi ce dimanche à 14h15 au stade Gabriel Montpied. (à suivre en live tweet sur France Bleu Pays d'Auvergne.