Coupe de France : opposé à Saint-Brieuc, le club de Bourg-Blanc déclare forfait

Les footballeurs amateurs de Bourg-Blanc n'affronteront pas Saint-Brieuc au 6e tour de la Coupe de France de football dimanche 31 janvier. A court de préparation à cause de la crise sanitaire, le club du Finistère estime que "la santé des joueurs est la priorité".

"La fin de l'épopée a sonné", pour les amateurs des Gars de Saint-Yves (GSY) de Bourg-Blanc (Finistère). Qualifié pour le 6e tour de la Coupe de France de football, le club de Régionale 2 a décidé de renoncer à accueillir le Stade Briochin (National) dimanche 31 janvier.

Mécontents du protocole sanitaire édicté par la Fédération Française de Football (FFF), plusieurs clubs amateurs se sont retirés de la compétition ces derniers jours, mais ce forfait est le premier en Bretagne.

Les amateurs limités à un entraînement par semaine

"Disputer un match contre une équipe de National qui a continué de s'entraîner et de jouer ses matchs n'était juste pas concevable", déclare la GSY Bourg-Blanc dans un communiqué. Les joueurs amateurs sont en effet limités à un entraînement par semaine sans contact en raison du couvre-feu, alors que le club de Saint-Brieuc a poursuivi les matchs et entraînements. "L'équité sportive (R2 sans entraînement contre Nationale affûtée) n'est plus respectée", dénoncent les Finistériens.

Une décision difficile à prendre

Un report demandé

"Nous nous excusons auprès de nos supporteurs qui nous suivent toute la saison et nous ont été fidèles lors des cinq matchs précédents", conclut le club. Qui espère revenir dans la compétition dès la saison prochaine.

Le district du Finistère et six clubs du département ont demandé lundi un report de ce sixième tour de la Coupe de France à la Fédération Française de Football, sans résultat pour l'instant.