Coupe de France : le club de Plouzané va reverser une partie de sa dotation à des associations

Qualifié dimanche pour le 7e tour de la Coupe de France de football, le Plouzané ACF a décidé de partager la plus grosse part de sa prime fédérale (7.500 euros) avec deux associations locales. Un geste de solidarité en pleine crise sanitaire.

C'est Jean-Jacques Pot, le président du Plouzané AC Football, qui a pris la décision, validée lundi par le conseil d'administration. La dotation promise par la Fédération Française de Football (FFF) pour la qualification au 7e tour de la Coupe de France va être partiellement reversée à deux associations, "eu égard au contexte sanitaire, économique et social" précise le club dans un communiqué.

Les joueurs recevront 100 euros, le club gardera 1.200 euros

Au 6e tour dimanche 31 janvier, l'équipe de Plouzané (Nationale 3) s'est imposée 3-0 sur le terrain de Bégard (Côtes d'Armor, R1). Une qualification qui rapportera 7.500 euros au club. La somme sera utilisée comme suit : tous les joueurs du groupe ainsi que les entraîneurs seront récompensés par une prime de 100 euros chacun. 1.200 euros serviront aussi à renflouer une partie du déficit de l'association.

Restera 4.000 euros, que le Plouzané ACF va reverser à deux associations de Brest : la Fée du Bonheur, qui réalise les rêves des enfants malades ou hospitalisés, et AGORAé (épicerie solidaire et sociale pour les étudiants en grande précarité). Cette dernière association recevra un don sous forme de produits alimentaires et non-alimentaires de première nécessité, par le biais des magasins Super U. Le sponsor principal du Plouzané ACF pourrait doubler le montant du don sur ses fonds propres.

Un nouveau geste en cas de 8e tour

Opposés dimanche 7 février au FC Guichen (Ille-et-Vilaine, R1) dans leur stade de Trémaïdic, les Plouzanéens engrangeront une enveloppe de 15.000 euros en cas de qualification pour le 8e tour. "Ce sera que du bonus !" estime le président, qui annonce déjà que ce geste de solidarité sera réédité en cas de victoire.