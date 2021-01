Coupe de France : Le club de Tourcoing déclare forfait à son tour

A cause du contexte sanitaire et de nombreuses contraintes pour s'entrainer, le président Fabien Desmet a considéré qu'il était trop compliqué de préparer ce match face au club de national de Boulogne-sur-mer. Pour l'entraîneur Carlos Da Cruz, interrogé par la Voix du Nord: " il est impossible de se battre à armes égales. On risque de perdre de l'argent et d'avoir plusieurs blessés"

De son côté, L'USBCO n'a jamais arrêté l'entrainement et la compétition, tandis que les clubs amateurs viennent tout juste d'être autorisés à revenir sur les terrains. Ils en étaient privés à cause de la crise sanitaire, et la coupe de France a été totalement réorganisée en conséquence.

Dossier complet ce soir dans l'émission Tribune Nord à partir de 19H. Fabien Desmet sera l'invité de Sylvain Charley