Coupe de France : Le débrief de l'élimination du Racing Club de Strasbourg à Montpellier (1-0)

LES DECLAS :

L’entraîneur adjoint du Racing Jean-Marc Kuentz : "Les vingt premières minutes ont été intéressantes au niveau du rythme et au niveau technique aussi. Quand on ne marque pas dans ses temps forts, c'est difficile. On sait que l'équipe qui marque le premier en Coupe prend un petit avantage. On a largement autant d'occasions qu'eux, mais il y a toujours eu en face de nous un pied ou une tête, un manque d'adresse et d'efficacité aussi. C'est frustrant à ce niveau-là".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le capitaine Dimitri Liénard : "Tout au long de la semaine, on a vu un staff uni, où chacun avait son rôle à jouer (NDLR pour pallier l'absence de l'entraîneur Julien Stéphan, à l'isolement à cause du covid). J'ai pris la parole aussi dans les vestiaires avant le match pour dire que j'avais été agréablement surpris que tout le monde a eu sa partie à jouer cette semaine. On a un chef, le coach qui était devant la télé et on voulait lui faire ressentir qu'il pouvait nous faire confiance. J'espère qu'il est au moins fier de l'état d'esprit affiché. On est déçus, car on voulait faire un parcours en Coupe de France, car ça représentait bien le groupe".

L’HOMME DU MATCH :

Habib Diallo a raté sa première de l’année 2022 et son dernier match avec le Racing avant de participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégalais a été trop court de la tête sur un centre de Kevin Gameiro en début de match, il a ensuite été contré sur une reprise à bout portant par le défenseur du MHSC Nicolas Cozza. Et puis surtout, il a manqué une occasion en or d’égaliser en vendangeant un pénalty dans les arrêts de jeu de la première période. Par ailleurs assez nerveux, il a été logiquement averti.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

LA STAT : 673 jours.

C’est le temps qu’a patienté Lebo Mothiba pour renouer avec la compétition (un an, dix mois et deux jours). Rentré en fin de match, il a rejoué un match officiel pour la première fois depuis le 29 février 2020, c’était déjà au stade de la Mosson à Montpellier en Ligue 1 (défaite 3 à 0). Après presque deux ans de galères physiques, l’attaquant sud-africain a disputé un gros quart d’heure en fin de match. Il pourrait profiter de l’absence de Habib Diallo parti disputer la Coupe d’Afrique des Nations, pour gratter un peu de temps de jeu au mois de janvier et retrouver le rythme du haut niveau.

LE RESUME DU MATCH EN AUDIO :

L'INFO EN PLUS : Le Marchand opéré du dos.

Jean-Marc Kuentz l’a annoncé en conférence de presse : le défenseur Maxime Le Marchand sera opéré ce lundi d’une hernie au dos. Il traîne des douleurs depuis début novembre, il avait dû déclarer forfait après l'échauffement du match à Nantes. Il devrait être absent plusieurs semaines, Jean-Marc Kuentz n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

Une bien mauvaise nouvelle pour le Racing privé ces prochaines semaines d'Alexander Djiku, qui disputera la Coupe d'Afrique des Nations avec le Ghana. Deux autres défenseurs Gerzino Nyamsi et Anthony Caci étaient également forfaits sur blessure pour ce match de Coupe de France à Montpellier. Cette succession de pépins pourrait inciter les dirigeants strasbourgeois à recruter un défenseur pendant ce mercato d'hiver.