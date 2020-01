Coupe de France : le DFCO compte sur "l'esprit Gaston Gérard" face à Nîmes

Dijon, France

Le DFCO reçoit Nîmes, dimanche 19 janvier 2020, au Stade Gaston Gérard. Un 16e de finale de Coupe de France face à un adversaire direct en championnat dans la course au maintien - Dijon est 16e, Nîmes est 19e.

Se servir de la Coupe pour le championnat ?

"Ce ne sera pas simple face aux Nîmois qui ont un peu 'l'esprit Coupe", prévient d'emblée Stéphane Jobard. C'est une équipe qui propose beaucoup de duels, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité." Ce n'est pas pour déplaire à l'entraîneur des Rouges, dans l'optique de matchs à haute intensité à venir, comme les déplacements à Montpellier ... et Nîmes dans les prochaines semaines.

Justement, ce match de coupe peut-il avoir un impact sur le match à venir en championnat ? "Je n'en suis pas certain, répond l'entraîneur des Rouges. Cela dépend des joueurs alignés et du contexte, ce n'est pas pareil de jouer à Gaston Gérard ou aux Costières". Pourtant, l'attaquant dijonnais Julio Tavares l'assure : le match de championnat, "on y pense"."On va se jauger, ça va être le "match aller", analyse le meilleur buteur de l'histoire du club. A choisir entre les deux, on préférerait, je pense, prendre les 3 points en championnat, après il faut voir ça avec le coach (rires)".

"Si on gagne là, ils vont vouloir se venger chez eux" - Julio Tavares

Il y a une semaine, Stéphane Jobard affirmait vouloir "taper Nîmes". Comprendre "gagner à tout prix". Malgré quelques blessures, pas certain que le technicien dijonnais ne fasse trop tourner son effectif, lui qui promet ne pas vouloir "galvauder la Coupe de France".

Enfin à Gaston Gérard

Voilà sept ans que le public dijonnais attendait une rencontre de Coupe de France. La dernière fois, c'était en 2013 : victoire 2-1 du DFCO face à Nîmes, déjà. Ce match à la maison tombe au bon moment. Dijon est invaincu à domicile depuis le 24 août 2019 - 8 matchs d'affilée. Une invincibilité qui crée une émulation. "J'ai senti le public derrière nous face à Lille, raconte Stéphane Jobard, il nous a poussé, j'aimerai qu'on le cultive".

"Il y a une graine qui a été semée la semaine dernière, j'aimerai qu'on la fasse germer sur les prochains matchs à Gaston Gérard" - Stéphane Jobard à propos de l'ambiance en tribune

A vivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, avant-match à 17h, dimanche 19 janvier 2020