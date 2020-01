Coupe de France : le DFCO pulvérise Nîmes 5-0 et se qualifie en 8e, "pas d'euphorie" pour Jobard

Carton plein pour le DFCO : 5-0 contre Nîmes et qualification en 8e de finale de Coupe de France. Le futur s'annonce chargé, avec cinq matchs en deux semaines. On ne s'enflamme pas côté dijonnais, mais le sentiment du travail bien fait après cette victoire est bien là.

Dijon, France

Festival de buts sur la pelouse de Gaston Gérard. Le DFCO a étrillé Nîmes 5-0, dimanche 19 janvier 2020, en 16e de finale de la Coupe de France, et se qualifie donc logiquement pour les 8e.

Face à une équipe de Nîmes (L1) jeune et inexpérimentée, on a vécu un match en deux temps : une première période assez terne, où Dijon a ouvert le score assez tôt (Cadiz sur penalty, 18'). Puis un dernier quart d'heure de folie, avec quatre buts marqués (doublé de Mavididi, Chouiar, Ecuele Manga).

Calendrier chargé

Avec cette victoire, le DFCO se rajoute un match dans un calendrier déjà bien rempli. "On arrive dans de belles étapes de montagne", rigole Stéphane Jobard, l'entraîneur dijonnais.

Samedi 25 janvier : déplacement à Montpellier

Mardi 28 ou mercredi 29 janvier : 8e de finale de Coupe de France

Week-end du 1er février : réception de Brest

Mardi 4 ou mercredi 5 février : déplacement à Nîmes

Week-end du 8 février : réception de Nantes

"Le fait de jouer tous les trois jours, ça va être dur pour les organismes, confirme le milieu de terrain Jordan Marié. On va devoir faire tourner dans les prochains matchs". Le DFCO va pouvoir compter sur une "profondeur de banc assez intéressante". L'infirmerie s'est vidée, les remplaçants se sont montrés performants. "J'aurai le choix, se satisfait Jobard. C'est un luxe que je n'avais pas au début de saison et ça me plaît bien".

Ne pas sombrer dans l'euphorie

Dijon invaincu depuis le début d'année 2020 (deux victoires en coupe et une en championnat), Dijon qui enchaîne trois victoires d'affilée pour la première fois de la saison, Dijon invincible à domicile depuis la fin août, Dijon qualifié en 8e de finale de Coupe de France... on continue ? Autant d'arguments qui laissent aujourd'hui présager une deuxième partie de saison favorable pour les Rouges dans la course pour le maintien. Pour autant, après ce carton 5-0, Stéphane Jobard ne veut pas s'enflammer : "Pas d'euphorie, pas de joie excessive. On a fait le job. Tout le monde est plutôt fier du travail bien fait. Ce n'est jamais anodin de gagner par cinq buts d'écart".

"On ne va pas fanfaronner, mais il y a des ingrédients pour bien faire pour la suite" - Stéphane Jobard

Quant à prévoir si ce match face à Nîmes en Coupe aura un impact sur le match face aux Crocos en championnat dans deux semaines, difficile à dire. L'effectif Nîmois, composé en majorité de jeunes ou de joueurs en manque de temps de jeu sera radicalement différent aux Costières. D'où la volonté, aussi, de ne pas s'enflammer.