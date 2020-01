Coupe de France : le double défi du FC Lorient face au PSG. Une montagne à gravir et une bête noir à vaincre

Lorient, France

Le Paris Saint-Germain tient une place à part dans l'histoire du FC Lorient en Ligue 1. Les Merlus, avec Christian Gourcuff sur le banc, ont souvent déjoué les pronostics au Parc des Princes.

La tendance s'est inversé lors des dernières saisons du FCL dans l'élite.

Depuis août 2012, Lorient a perdu toutes ses rencontres disputées contre le PSG . Dix défaites de suite, série en cours.

. Dix défaites de suite, série en cours. Les chiffres ne sont pas plus favorable au Moustoir, où Paris reste sur sept victoires, et neuf rencontres sans défaite. Douze ans que les Merlus n'ont plus fait chuter Paris chez eux.

Ces chiffres, sortis d'une époque pas si lointaine mais différente, n'illustrent rien d'autre que le fait que faire chuter le PSG serait bel et bien un exploit.

Jouer sans ballon, pour une fois

La Ligue 2 est pleine d'équipes qui se contentent de défendre durement et de contre-attaquer. Il est tout à l'honneur des Merlus de ne pas tomber dans ce stéréotype mais, ce dimanche, ils devront pourtant s'en inspirer s'ils veulent contrer la supériorité physique, athlétique, et évidemment technique, du PSG.

Il faudra être fort dans le jeu sans ballon, alors que Lorient a l'habitude d'avoir la possession de balle en sa faveur, en championnat.

Il faudra défendre durement, garder l'égalité le plus longtemps possible pour inverser la confiance face à une équipe parisienne qui sera, sans doute, très remaniée.

Plus facile à écrire qu'à faire. D'autant que défendre ne suffira pas, il faudra aussi de la justesse sur les attaques rapides. Avec la vitesse et la réussite de Wissa, la forme de Hamel, Cabot qui peut sortir de sa boîte dans une telle rencontre, et Laurienté qui peut se révéler, Lorient est armé dans ce secteur, même sur une pelouse de piètre qualité.

