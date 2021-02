Coupe de France : le FC Annecy décroche sa qualification pour les 16es de finale !

Le FC Annecy (N) a éliminé le FC Fleury 91 (N2) aux tirs au but (1-1, 5-4 tab), samedi après-midi. Tout s'est joué en fin de match, dans un scénario assez fou. Annecy fait respecter la hiérarchie et se qualifie pour les 16èmes de finale, une première depuis 1993 !

Les 16èmes de finale de la coupe, ça rappelle des bons souvenirs aux plus anciens supporters annéciens. Le club Haut-Savoyard avait alors défier le ... Paris Saint-Germain ! En attendant le tirage au sort dimanche soir, les footballeurs du FC Annecy vont pouvoir se remettre de leurs émotions. Ils ont dû batailler pour passer les 32èmes samedi après-midi contre Fleury, qui joue pourtant une division plus bas.

Une fin de match folle

Il y avait encore 0-0 à la 87ème minute de jeu, samedi après-midi, entre Annecy (National) et Fleury (National 2). L'Annécien El Jaouhari pense libérer les siens en marquant à la 88ème. Mais les Franciliens répliquent dès la minute suivante, par un but contre son camp d'Adéoti suite à un coup franc de Fleury. Tout se joue donc sur la séance des tirs au but. Et c'est le gardien annécien, Perez, qui s'illustre pendant cette séance. Il ne sort pas de tir francilien, mais il marque le tir décisif pour les Haut-Savoyards (5-4) ! La qualification est dans la poche pour Annecy, après avoir tremblé.