Coupe de France : le FC Flers renonce à affronter le FC Rouen en raison d'un manque de préparation

Le FC Flers (R1) n'affrontera pas le FC Rouen (N2) le 31 janvier prochain pour le sixième tour de la Coupe de France. Le seul club de l'Orne encore en lice a déclaré forfait ce samedi. "Il n'était pas raisonnable de jouer dans ces conditions", explique David Lottin, le co-président du club, alors que ses joueurs ne se sont pas réellement entraînés depuis des semaines.

Jouer Rouen, "trop dangereux physiquement"

Même si le ministère des sports a finalement autorisé ce mardi la reprise des entraînements pour les clubs amateurs encore en Coupe de France, David Lottin estime que le délai de préparation est trop court. "12 jours, c'est trop peu, on risque de mettre en danger la santé et l'intégrité physique de nos joueurs, contre une équipe qui évolue deux niveaux au-dessus de nous."

"Cette décision est présentée comme un bol d'air, mais on ne s'est pas entraînés depuis 3 mois. On ne peut pas jouer sans se préparer, et en plus il aurait fallu s'entraîner avec la contrainte du couvre-feu à 18 heures. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Nos joueurs travaillent et nous n'avons pas réussi à avoir de dérogation. Donc jouer Rouen, ça aurait été trop dangereux physiquement."

Un forfait sans conséquence

David Lottin explique que le président du district de l'Orne a sollicité la préfète mais que leur requête n'a pas reçu de réponse. En temps normal, les clubs qui renoncent doivent payer une amende et ne peuvent pas se réinscrire en Coupe de France l'année d'après. Mais la Ligue s'est engagée à ce que ce forfait n'ait aucune conséquence pour le FC Flers.