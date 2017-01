Coupe de France : Le FC Fleury 91 est bel et bien qualifié pour les 16èmes de finale

La décision est tombée ce mercredi. La Fédération Française de Football a pris la décision de qualifier Fleury pour les 16èmes de finale de Coupe de France malgré une erreur administrative du club de CFA face à Brest (L2) en 32èmes. Le FC Fleury 91 jouera le 1er février prochain Avranches (nat).

Les dirigeants et joueurs du FC Fleury 91 peuvent enfin souffler. L'histoire de l'erreur administrative se termine bien et voilà le club de l'Essonne de CFA qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France. Mercredi, la Fédération française de football a, en effet, validé la victoire (2-0) du Fleury FC (CFA) contre Brest (Ligue 2) en 32e de finale il y a une semaine. Pour rappel, lors de ce match Fleury s'est rendu coupable d'une erreur administrative en faisant entrer un joueur, Hakim Naïm, absent de la feuille de match, à la 83e minute de jeu alors que Fleury menait déjà 2-0. Une erreur qui, comme l'annonce le règlement, aurait dû éliminer sur tapis vert la formation de l'Essonne. La commission fédérale des règlements a pourtant décidé de valider le résultat et donc de qualifier Fleury. Il semblerait que l'attitude très sportive du club de Brest, qui n'a pas posé de réserve et a même milité pour la qualification de son adversaire, ait pesé lourd dans la décision. Désormais, le FC Fleury 91 peut penser à son match du 1er Février en Normandie face à Avranches (club de national).