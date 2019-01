Coupe de France : le FC Metz à St Quentin pour débuter 2019

Metz, France

C'est la fin de la trêve des confiseurs pour le FC Metz. Ce samedi, le club à la Croix de Lorraine se déplace dans l'Aisne, sur la pelouse de l'Olympique Saint Quentin. En jeu : une place pour les 16ème de finale de la Coupe de France. Après Sarreguemines et Oissel, le leader grenat de la Ligue 2, affronte un nouveau club amateur, l' "OSQ" , leader de son groupe en National 3, l'équivalent de la 5ème division.

19 jours après son dernier match officiel, c'était à Valenciennes, avec en prime, une victoire qui lui a permis d'être sacré champion d'automne de L2, le FC Metz retrouve la compétition. C'est une reprise avec son lot d'incertitudes : Coach Antonetti, pour les raisons que l'on sait, est toujours absent.

Depuis la reprise, l'infirmerie messine s'est aussi remplie, avec les pépins physiques d'Alexandre Oukidja, de Thomas Delaine et d'Emmanuel rivière.

Et puis, il y a toujours ce risque, inhérent à la coupe de France, de se faire surprendre par plus petit que soit. Le FC Metz a souffert lors des tours précédents à Sarreguemines et à Oissel, mais a su faire respecter la hiérarchie.

Pour éviter le traquenard de St Quentin, invaincu pour le moment, en N3, le staff grenat mise sur la stabilité et ses points forts de la première partie de saison : récupération, puissance athlétique, et attaque efficace.Pourvu qu'en ce début d'année 2019, le FC Metz n'ait pas oublié pas ses bonnes vieilles habitudes de l'an passé.

Olympique Saint Quentin - FC Metz, 32ème de finale de la Coupe de France, coup d'envoi à 18 heures au Stade Paul Debrésie. A suivre bien entendu sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr dès 17h55.