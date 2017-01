Coupe de France : le FC Metz éliminé à Lens (2-0)

Le club à la Croix de Lorraine quitte prématurément la Coupe de France. Ce dimanche 8 janvier, à l'occasion des 32è de finale, le FC Metz a été battu à Bollaert par le Racing Club de Lens, qui évolue en Ligue 2. Après le retrait de points de commission de discipline, c'est une nouvelle désillusion.

Nouvelle désillusion pour le FC Metz. Ce dimanche, à l’occasion des 32ème de finale de la Coupe de France, le club à la Croix de Lorraine s’est incliné à Lens, 3ème de L2, 2 à 0. Privés de nombreux titulaires, les grenats ont craqué après l’heure de jeu avec l’ouverture du score lensoise de Bourigeaud (63’). Malgré une supériorité numérique, après l’expulsion du nordiste Koukou en fin de match, et quelques opportunités, le FC Metz n’est pas parvenu à égaliser et a même encaissé un second but par le buteur du RCL, Cristian Lopez dans le temps additionnel. Après les décisions de la commission de discipline de la LFP, et ce nouveau revers, c’est encore et toujours la soupe à a grimace au sein de la maison Grenat.

L' éclaircie c'est pour quand au FC Metz

Après le retrait de points infligé à son équipe en championnat par la Ligue, après une série de mauvais résultats en L1, Coach Hinschberger espérait à Lens, malgré une équipe rajeunie et remodelé, prendre un bon bol d’air frais. Le technicien grenat est finalement reparti de Bollaert avec le goût amer de la défaite. Cela devient hélas une habitude pour le club à la Croix de Lorraine, qui a encore montré sur ce match de Coupe de France ses limites : peu de jeu vers l’avant, un manque de justesse technique, malgré la titularisation du jeune prodige luxembourgeois Vincent Thill, une efficacité offensive défaillante, et cette curieuse sensation que l’équipe peut craquer à tout moment défensivement. Depuis la lourde défaite contre Nancy, le FC Metz est dans le dur que ce soit sur le terrain ou en dehors. Et ce ne sont pas les prochains déplacements au PSG, mercredi, en Coupe de la Ligue et dimanche sur la pelouse du leader niçois, qui inspirent un regain d’optimisme.

L' euphorie lensoise après l'ouverture du score © Maxppp - Stéphane Mortagne

Le président du FC Metz, Bernard Serin, sera l'invité ce lundi 9 janvier de Thomas Jeangeorge dans Lundi C'est Graoully, entre 18H30 et 19H, sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr