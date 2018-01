Dunkerque, France

Face à Dunkerque, club de National, l’équivalent de la 3ème division, la lanterne rouge de la L1, le FC Metz a su faire de preuve de sérieux et s’est régalé offensivement, grâce à des réalisations de Ibrahima Niane (43’ et 79’), Emmanuel Rivière (52’) et Cafu (75’).

C’est donc une 4ème match sans défaite pour le FC Metz et surtout une 3ème victoire consécutive, toutes compétitions confondues. Dans un stade Marcel Tribut balayé par de fortes rafales de vent, les coéquipiers de Renaud Cohade n’ont guère tremblé.

Sérieux et appliqués, ils ont ouvert le score au meilleur des moments, juste avant la pause, par le sénégalais Ibrahima Niane, son tout premier but officiel en grenat. 3 autres réalisations suivront. Depuis un mois, les attaquants messins semblent avoir enfin retrouver des ailes. Il était temps.

En revanche, la défense lorraine s’est fait peur, à quelques reprises. Des erreurs de concentration montrés du doigt par le coach messin. Frédéric Hantz a prévenu si l’arrière-garde messine ne se reprend pas, elle en paiera les conséquences en championnat.

En attendant le retour de la L1, samedi prochain, à Dijon, le FC Metz peut savourer : en 2018, il est pour le moment invaincu. Pourvu que ça dure !