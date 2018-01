Contre Tours, le FC Metz peut dire merci à son gardien, Quentin Beunardeau, auteur de 4 arrêts, lors de la séance de tirs au but. A l'issue du temps réglementaire et des prolongations, le score était de 0 à 0.

Tours, France

Le FC Metz qualifié in extremis et miraculeusement pour les 8ème de finale de la Coupe de France…Ce mercredi soir, le club à la Croix de Lorraine a éliminé Tours (L2), grâce à la séance de tirs au but (1-2. A l’issue du temps réglementaire, des prolongations, et d’un match ennuyeux dominé, il faut le reconnaître, par le pensionnaire de L2, les 2 équipes étaient à égalité zéro à zéro. le FC Metz ne doit sa salut que grâce à son gardien Quentin Beunardeau, l’habituel N°3 au poste, qui n’a encaissé qu’un pénalty sur 5…C’est le grenat du match

Beunardeau, ce héros Profitant de la suspension de Eiji Kawashima, le N°1 et de la blessure de Thomas Didillon, l’habituel N°2, Quentin Beunardeau se souviendra sans doute longtemps de ce 16ème de finale de la Finale de Coupe de France. S’il a failli encaisser un but gag en seconde période, après une passe en retrait trop puissante d’Ivan Balliu qui a failli le lober, le portier de 23 ans a presque réalisé un sans faute durant la séance de tirs aux but : 4 arrêts sur 5. Une performance assez rare à ce niveau.

Le gardien messin reconnaît qu’il aime l’exercice, notamment pour l’adrénaline que cela procure. il a aussi confessé que ses proches lui avaient sans doute porté chance. Ses parents, ses amis qui vivent au Mans, ont fait le déplacement jusqu’à Tours hier et c’est avec eux, avant de repartir vers la Lorraine, qu’il a célébré cette incroyable performance. Avec Beunardeau dans les cages lorraines, vivement le prochain tour de Coupe de France.