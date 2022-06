Coupe de France : le FC Nantes écope d'un match à huis clos après l'usage de fumigènes lors de la finale

Le FC Nantes est décidemment dans le viseur de la commission fédérale de discipline de la Fédération Française de Football. Après avoir déjà ordonné la fermeture de la tribune Loire, lors des deux derniers matches à domicile, en raison de l'usage d'engins pyrotechniques lors de la demi-finale de la Coupe de France, la "3F" durcit encore le ton. Elle a décidé lors d'une réunion organisée le 25 mai de lourdement sanctionner les Canaris pour les mêmes faits qui se sont produits, le 7 mai dernier au Stade de France. Sans tenir compte de l'ambiance, très festive, bonne enfant, et de l'absence de débordement.

Un match à huis clos et une grosse amende

En finale de la Coupe de France, après le déploiement d'un tifo majestueux recouvrant les trois anneaux du virage nord du Stade de France, plusieurs supporters avaient allumé des "engins pyrotechniques" pendant la rencontre remportée face à l'OGC Nice. Cela n'a pas été du goût de la commission fédérale de discipline de la FFF qui a décidé de sanctionner le FC Nantes d'un match ferme à huis-clos à la Beaujoire lors du prochain rendez-vous des Jaunes en Coupe de France.

Dans sa décision rendue le 25 mai dernier et dont a pris connaissance France Bleu Loire Océan, ce mardi, l'instance fédérale inflige également la fermeture de l'espace visiteur lors de la prochaine rencontre à l'extérieur des Jaune et Vert en Coupe de France et oblige le club à lui verser 50.000 euros d'amende.