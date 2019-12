Coupe de France : le FC Nantes face à Bayonne, Challans hérite d’Angoulême en 32è de finale

Les 32è de finale de la Coupe de France auront lieu les 4 et 5 janvier 2020.

Le tirage au sort des 32è de finale de la Coupe de France a livré son verdict, ce lundi soir, au Roazhon Park de Rennes. Le FC Challans, qualifié pour la première fois de son histoire à ce stade de la compétition se déplacera sur la pelouse d'Angoulême. Le FC Nantes qui fera son entrée dans la compétition le 5 janvier prochain devra lui se défaire de l'Aviron Bayonnais (N3), au stade Jean Dauger, s'il veut continuer son aventure et rêver de remporter une quatrième fois la Coupe de France, 20 ans après avoir inscrit son nom au palmarès de la "vieille dame" pour la dernière fois.

"Tous les rêves sont permis, c'est la coupe de tous les possibles"

"On aurait aimé un gros à la maison mais ça fait super plaisir, confie Roland Rocher, le président du FC Challans, ce lundi soir dans 100% Canaris. C'est une manne financière qu'il ne faut pas occulter. Mais au delà de l'argent, je retiens surtout l'engouement autour du club de football. On a des basketteurs de haut-niveau et le football est content de pouvoir prouver qu'il est là."

Pour parvenir à se hisser jusqu'aux 32è de finale de la compétition, son club a notamment du éliminer Colomiers (N2), Le Poiré-sur-Vie (DH) ou encore Beaucouze._"_C'est une juste récompense pour notre commune qui oeuvre pour le sport et notamment pour le football." Le patron du club qui évolue en National 3 ne se fixe aucune limite et rêve d'une épopée, façon Les Herbiers - finalistes de la compétition il y a deux ans. "Tous les rêves sont permis, c'est la coupe de tous les possibles."