Coupe de France : le FC Nantes face à Sochaux, La Roche VF hérite d'un club de Régionale 2 en 32e de finale

C'est un duel largement à leur portée ! Dernier représentant du département de la Vendée, les joueurs de La Roche VF disputeront leur 32e de finale de la Coupe de France face au Montauban Football Club Tarn-et-Garonne, club de Régionale 2, le week-end du 18 et 19 décembre. Les Canaris, piteusement éliminés dès leur entrée en lice contre le RC Lens, la saison dernière, se déplaceront chez le quatrième de Ligue 2, le FC Sochaux-Montbéliard.

Les Doubistes, un mauvais souvenir pour les Canaris en Coupe

Tombeurs de Vernantes Vernoil, Challans, de l'US Loire Divatte, Le Poiré VF, Châteaubriant et Trégunc, les Yonnais qui évoluent en National 3, cinquième échelon national, se déplaceront dans le Tarn-et-Garonne avec l'ambition d'accéder aux seizièmes de finale de la "Vieille Dame". Ils évitent ainsi des grosses écuries comme l'Olympique Lyonnais, l'OGC Nice ou le RC Lens. "Il était important pour nous de recevoir et d'offrir cette belle fête aux supporters même si on souhait accueillir un club de Ligue 1", a réagi le président du club de Montauban.

Pendant ce temps, les joueurs d'Antoine Kombouaré fileront vers l'Est pour aller se coltiner le FC Sochaux-Montbéliard. Des retrouvailles entre Sébastien Corchia et son ex-club entre 2011 et 2014. Mais un mauvais souvenir pour les Jaunes qui s'étaient inclinés sur la pelouse d'Auguste-Bonal, un soir de mars 2016, les privant ainsi d'une demi-finale.