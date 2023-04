Coupe de France : le FC Nantes qualifié en finale, "des émotions de dingue, une équipe de malades"

C'est une performance XXL qu'ont réalisé ce mercredi soir les joueurs du FC Nantes face à l'Olympique lyonnais. Les Canaris ont réussi à dominer l'OL 1-0 et se sont donc qualifiés en finale de la Coupe de France. Les hommes d'Antoine Kombouaré rêvent maintenant de remporter le trophée pour la deuxième année consécutive. Cette qualification est "amplement méritée" pour l'entraîneur des Jaune et Vert, qui salue un "match énorme" de son équipe. Mais le maintien en championnat reste dans toutes les têtes.

ⓘ Publicité

"Le match le plus abouti de la saison", Antoine Kombouaré

Antoine Kombouaré reconnaît vivre "des émotions de dingue, parce que c'est une équipe de dingues, de grands malades, des grands champions". Pour le coach, c'est la récompense "de leur travail, de leur investissement". Et surtout, les joueurs ont livré une performance de haute volée : "C'est le match le plus abouti de la saison. C'est le meilleur match qu'on ait fait sur la durée. On a été archi dominateurs. C'est un immense bravo à mon groupe, à mes joueurs et surtout un immense merci. Il faut les remercier parce qu'ils nous amènent à nouveau au Stade de France, c'est beau ce qu'ils font !"

Après la gifle face à Reims dimanche dernier (3-0), "on se dit que c'est pas la meilleure façon de préparer cette demi-finale et du coup, on a fait le meilleur match de la saison. Lyon, ils ont fait un énorme match au PSG, ils ont été très solides. Ils viennent ici en confiance et ils font leur plus mauvais match. Donc il n'y a pas de vérité."

L'entraîneur tient aussi à saluer le public de la Beaujoire, exemplaire ce mercredi soir : "C'est une espèce d'alchimie, une symbiose avec les supporters qui te donnent de l'énergie et tu as des joueurs qui s'arrachent comme des grands malades."

"On a retrouvé nos valeurs", Samuel Moutoussamy

Samuel Moutoussamy se dit très fier du match des Canaris ce mercredi soir : "Je suis fier parce que c'était un match difficile. On s'est battu jusqu'au bout et on a retrouvé les valeurs de l'an passé. C'est magnifique. Le fait de ne rien lâcher, d'être solidaires, de combattre ensemble, de défendre ensemble, d'attaquer ensemble." Pour l'international congolais, c'est ce qui fait la force du FC Nantes : "J'espère qu'on va garder ça pour aller chercher le maintien".

Se qualifier une nouvelle fois en finale de la Coupe de France, il le reconnaît, "c'est franchement exceptionnel, c'est magnifique, des moments rares".

"Je suis fier de l'équipe", Ludovic Blac

Auteur d'un match exceptionnel, Ludovic Blas a inscrit l'unique but de la rencontre, une volée d'anthologie à la José Touré : "Depuis que je suis ici, je vis des émotions incroyables, des moments inattendus. C'est beau, on l'a fait et je suis fier de l'équipe parce que c'est un boulot collectif, parce que c'est compliqué en championnat. Mais on n'a pas lâché."

La joie du milieu de terrain nantais reste tout de même contenue après cette belle qualification : "On est un peu mitigé parce qu'on aurait préféré être beaucoup mieux en championnat. On est content de se qualifier en coupe mais le plus important reste le championnat, donc il faut bien profiter et passer à autre chose." En ligne de mire, le match dimanche prochain face à Monaco. Le n°10 du FC Nantes espère que cette performance face aux Lyonnais "va nous donner des ressources pour se réveiller en championnat et retrouver notre solidité défensive pour prendre des points le plus rapidement possible".

Et Ludovic Blas tient lui aussi à dire un grand merci au public : "On a vu une ambiance incroyable, ça nous a aidé ce soir. Tous les week-ends, ils sont là, c'est quasi plein, c'est incroyable. C'est une ferveur que j'ai jamais vue. Franchement, on est super fiers de leur donner une deuxième finale et on sait très bien que ça va être le feu au Stade de France."

"Nous prouver que face aux gros, on peut rivaliser", Moussa Sissoko

À la sortie du match, Moussa Sissoko se félicite pour cette belle victoire nantaise : "On joue au football pour ce genre d'émotions là". L'international français ne cache pas sa joie à l'idée de revoir le Stade de France : " Déjà, je suis la région parisienne. Petit, je passais régulièrement devant ce stade et le fait d'y avoir joué avec l'équipe de France, c'était déjà quelque chose de magnifique ! Là y retourner, ce sera quelque chose de particulier pour moi et j'espère encore plus avec la victoire. "

Mais le milieu de terrain préfère ne pas s'enflammer : le championnat reste l'objectif premier des Canaris. Et ce match réussi face à l'OL doit servir pour la suite, selon le milieu de terrain nantais : "On savait qu'en battant cette belle équipe lyonnaise, ça pouvait nous donner quelque chose de plus pour cette fin de saison et nous prouver que face aux gros, on peut montrer des belles choses et rivaliser. Donc j'espère ne pas me tromper et que dimanche, on verra une équipe comme on l'a vue ce soir."

"Je suis content pour le public qui m'adore", Waldemar Kita

Waldemar Kita, le président du FC Nantes, a lui aussi pris la parole à l'issue du match. Mais il s'est montré sur la réserve : "Je pense qu'on ne peut être que satisfait. On est loin d'être très bons au niveau du championnat, mais on retourne pour la deuxième fois consécutive au Stade de France. Je suis content pour le groupe, je suis content pour le club. Je suis content aussi pour tout le public qui m'adore."

Le président du club aimerait que ses joueurs affichent la même détermination à tous les matchs : "On est un peu juste en championnat. Parfois, ils manquent d'agressivité, ils manquent de concentration. Là, il y avait la totale. Peut-être que c'est une question de motivation." Et malgré cette finale de Coupe, Waldemar Kita ne cache pas son inquiétude pour la fin de la saison : "Du moment qu'on n'a pas les points qu'il faut, bien sûr qu'on est inquiets."