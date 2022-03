Coupe de France : le FC Nantes rejoint Nice en finale après sa victoire face à Monaco (2-2, 4-2 t.a.b)

22 ans après sa dernière finale de Coupe de France, le FC Nantes va retrouver le Stade de France ! Les Canaris ont dominé l'AS Monaco (2-2, 4-2 t.a.b) en demi-finale de la compétition ce mercredi soir dans un stade de la Beaujoire en fusion. Ils retrouveront Nice au Stade de France le 8 mai prochain, les Niçois ont en effet dominé Versailles mardi soir dans l'autre demi-finale.

Les Nantais ont déjà remporté la Coupe de France à trois reprises, en huit finales. Mais ils n'ont plus joué au Stade de France depuis 2004, lors d'une finale de Coupe de la Ligue perdue contre Sochaux aux tirs au but.

Au bout du suspense

Le duel a été serré ! Monaco ouvre le score à la 12e minute de jeu par l'intermédiaire de Guillermo Maripán. Esseulé, le défenseur central monégasque coupe la trajectoire d'un coup-franc, trompant ainsi le portier nantais Rémy Descamps. Les Canaris égalisent neuf minutes plus tard sur un magnifique contre, qui se conclut par un but contre son camp de Djibril Sidibé. A la pause, les deux équipes sont dos à dos (1-1).

Le FC Nantes prend l'avantage à la 74e minute grâce à Samuel Moutoussamy mais ça ne dure pas. Les Monégasques reviennent au score seulement deux minutes plus tard par l'intermédiaire de Myron Boadu (2-2). Les deux formations poussent mais se neutralisent et doivent en passer par la séance des tirs au but pour se départager. Et c'est finalement le FC Nantes qui l'emporte grâce à un Rémy Descamps impérial.

