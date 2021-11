Coupe de France : le FC Ouest Tourangeau éliminé, l'US Chauvigny rencontrera Le Havre (Ligue 2) au 8e tour

A domicile à Ballan-Miré, le FC Ouest Tourangeau (N3) s'incline au 7e tour de la Coupe de France face à l'US Chauvigny (N3), ce samedi soir. Les Chauvinois s'imposent 1 but à 0, et rencontreront le club de Ligue 2 du Havre au 8e tour.

C'est la fin de l'aventure pour les Tourangeaux, mais elle se poursuit pour les Poitevins. Le FC Ouest Tourangeau s'incline contre l'US Chauvigny ce samedi soir, au 7e tour de la Coupe de France. Un match à domicile pour le FCOT, au stade de la Haye à Ballan-Miré, qui se termine par un score de 1-0 pour les Chauvinois.

L'US Chauvigny (N3) affrontera Le Havre (L2) au 8e tour

Après une première mi-temps sans aucun but, l'US Chauvigny trouve l'occasion avec Dylan Biaka à la 70e minute. Le FCOT n'arrivera pas à revenir au score. "C'est une victoire relativement logique malgré tout. On était venu avec des arguments et une très grosse envie de se qualifier", se réjouit Stéphane Malloyer, entraîneur de l'US Chauvigny.

Pour le club poitevin, direction maintenant le 8e tour de la Coupe de France, et un match contre Le Havre (Ligue 2), trois divisions au-dessus, victorieux du Vierzon FC (score 2-0). "Ce sera avec grand plaisir qu'on recevra Le Havre. C'est toujours intéressant de rencontrer un club de Ligue 2. Mais on va déjà bien récupérer et se concentrer sur le prochain match du championnat, avant de préparer celui contre Le Havre", expose Stéphane Malloyer.

La réaction de Stéphane Malloyer, entraîneur de l'US Chauvigny, à l'issue de la victoire au 7e tour de la Coupe de France. Copier

Le FCOT éliminé va pouvoir se concentrer sur le championnat de national 3

Du côté du FCOT, la déception est présente, après l'exploit et la victoire contre la Berri il y a deux semaines. "Forcément, on est déçu, on joue chez nous, on a envie de faire plaisir au public et aller chercher un 8e tour. Mais voilà, sur l'ensemble du match, je pense que Chauvigny mérite sa qualification", réagit Najib Chaddi, entraîneur du club de Ballan-Miré et Savonnières.

Ce qui a manqué aux Tourangeaux ? "On a manqué de poids offensivement. On a fait aussi avec les armes du moment, on finit le match avec des défenseurs centraux en pointe", analyse le coach. Le gardien du club, Nassim El Hamine, est également sorti, blessé à l'épaule. "On aurait pu espérer mieux, mais c'était déjà historique d'aller au 7e tour. Le gros point positif, c'est qu'on va pouvoir maintenant concentrer tous nos efforts sur le championnat qui est la priorité."